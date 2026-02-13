Berke Özer için transfer hesapları: İngiltere devi devrede!

Berke Özer'e Liverpool talip oldu. Uzun zamandır Berke Özer'i takip eden İngiltere temsilcisi, transfer için menajerler aracılığıyla bilgi almaya başladı.

BERKE ÖZER'E TRANSFERDE LIVERPOOL SÜRPRİZİ

Gelecek planlamaları kapsamında geçtiğimiz yaz pek çok kritik transfer gerçekleştiren Liverpool, şimdi de file bekçisi arayışında! Süreçten hareketle ilk olarak Avrupa'daki potansiyelleri gündemine alan Premier Lig devi yönetimi, Berke Özer'i de en yetenekli adaylardan biri olarak belirledi.

BERKE ÖZER AVRUPA'DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Lille ile birlikte Ligue 1'de özel işler yapan ve takımının Fransa'daki Avrupa potası hedefinde başroldeki isimlerden olan Berke Özer, ayrıca da penaltı kurtarışlarıyla daha şimdiden sezona damga vurdu. En nihayetinde ise adaptasyon sürecini başarılı şekilde geçiren milli eldiven, Liverpool'un transfer listesinde başa yazıldı.

BERKE ÖZER VE LILLE PERFORMANSI

Lille ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer, şu ana kadar 28 maçta 40 gol yerken, ayrıca da 9 karşılaşmada skor tabelasının aleyhlerine değişmesine izin vermemişti.