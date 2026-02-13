Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Berke Özer için transfer hesapları: İngiltere devi devrede!

Berke Özer'in Lille'deki başarılı performansı, yetenekli eldivene an itibarıyla İngiltere kapılarını açmak üzere. Zira Premier Lig devi Liverpool, Berke Özer için uzun vadeli hesaplamalara girişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Berke Özer için transfer hesapları: İngiltere devi devrede!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 19:15

Berke Özer'e Liverpool talip oldu. Uzun zamandır Berke Özer'i takip eden İngiltere temsilcisi, transfer için menajerler aracılığıyla bilgi almaya başladı.

Berke Özer için transfer hesapları: İngiltere devi devrede!

0:00 75
Berke Özer için transfer hesapları: İngiltere devi devrede!

BERKE ÖZER'E TRANSFERDE LIVERPOOL SÜRPRİZİ

Gelecek planlamaları kapsamında geçtiğimiz yaz pek çok kritik transfer gerçekleştiren Liverpool, şimdi de file bekçisi arayışında! Süreçten hareketle ilk olarak Avrupa'daki potansiyelleri gündemine alan Premier Lig devi yönetimi, Berke Özer'i de en yetenekli adaylardan biri olarak belirledi.

Berke Özer için transfer hesapları: İngiltere devi devrede!

BERKE ÖZER AVRUPA'DA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Lille ile birlikte Ligue 1'de özel işler yapan ve takımının Fransa'daki Avrupa potası hedefinde başroldeki isimlerden olan Berke Özer, ayrıca da penaltı kurtarışlarıyla daha şimdiden sezona damga vurdu. En nihayetinde ise adaptasyon sürecini başarılı şekilde geçiren milli eldiven, Liverpool'un transfer listesinde başa yazıldı.

Berke Özer için transfer hesapları: İngiltere devi devrede!

BERKE ÖZER VE LILLE PERFORMANSI

Lille ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer, şu ana kadar 28 maçta 40 gol yerken, ayrıca da 9 karşılaşmada skor tabelasının aleyhlerine değişmesine izin vermemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

BERKE ÖZER LİLLE'E NEREDEN GİTMİŞTİ?
Fransa ekibi, Berke Özer'i Eyüpspor'dan kadrosuna katmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: N'Golo Kante transferi sonrasında büyük sürpriz!
Igor Tudor Premier Lig yolunda: Londra ekibi 28 Aralık'tan beri galip gelemiyordu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.