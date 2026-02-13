Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: N'Golo Kante transferi sonrasında büyük sürpriz!

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek'e Atletico Madrid talip oldu. Menajerler aracılığıyla İsmail Yüksek'in maliyetini sorgulayan Atletico Madrid, 2026 yazında Fenerbahçe ile masaya oturmaya karar verdi.

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK AYRILIĞI

N'Golo Kante transferinin ardından forma süresinin azalacağı düşünülen İsmail Yüksek, Diego Simeone'den geçer not aldı! Halihazırda Atletico Madrid adına kritik planlamalar yapan Arjantinli teknik direktör, Fenerbahçeli İsmail Yüksek için de 'transfer edilmeli' raporu verdi. En nihayetinde ise kulüplerin anlaşmasıyla birlikte, İsmail Yüksek'in 2026 yazında Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

İSMAİL YÜKSEK'İN FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Jose Mourinho döneminde de ikinci planda kalan ve Beşiktaş'a transferi gündeme gelen İsmail Yüksek'in, Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.

İSMAİL YÜKSEK'İN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe kariyerinde toplam 142 maça çıkan İsmail Yüksek, 4 gol ve 10 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da milli orta saha, pozisyonu özelindeki top kazanma istatistiğiyle dönem dönem ayrıca dikkat çekmişti.