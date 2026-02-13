Menü Kapat
16°
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: N'Golo Kante transferi sonrasında büyük sürpriz!

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferiyle birlikte ikinci planda kalan İsmail Yüksek, Atletico Madrid'in radarına takıldı. Esasen ise İspanyol devi, Fenerbahçeli İsmail Yüksek için yaz dönemini hedef aldı.

Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: N'Golo Kante transferi sonrasında büyük sürpriz!
Burak Ayaydın
13.02.2026
13.02.2026
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek'e Atletico Madrid talip oldu. Menajerler aracılığıyla İsmail Yüksek'in maliyetini sorgulayan Atletico Madrid, 2026 yazında Fenerbahçe ile masaya oturmaya karar verdi.

Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: N'Golo Kante transferi sonrasında büyük sürpriz!

Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: N'Golo Kante transferi sonrasında büyük sürpriz!

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK AYRILIĞI

N'Golo Kante transferinin ardından forma süresinin azalacağı düşünülen İsmail Yüksek, Diego Simeone'den geçer not aldı! Halihazırda Atletico Madrid adına kritik planlamalar yapan Arjantinli teknik direktör, Fenerbahçeli İsmail Yüksek için de 'transfer edilmeli' raporu verdi. En nihayetinde ise kulüplerin anlaşmasıyla birlikte, İsmail Yüksek'in 2026 yazında Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: N'Golo Kante transferi sonrasında büyük sürpriz!

İSMAİL YÜKSEK'İN FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Jose Mourinho döneminde de ikinci planda kalan ve Beşiktaş'a transferi gündeme gelen İsmail Yüksek'in, Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.

Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: N'Golo Kante transferi sonrasında büyük sürpriz!

İSMAİL YÜKSEK'İN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe kariyerinde toplam 142 maça çıkan İsmail Yüksek, 4 gol ve 10 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da milli orta saha, pozisyonu özelindeki top kazanma istatistiğiyle dönem dönem ayrıca dikkat çekmişti.

İSMAİL YÜKSEK'İ AVRUPA'DAN BAŞKA HANGİ TAKIM İSTEMİŞTİ?
Shakhtar Donetsk de bir dönem milli orta sahayla ilgilenmişti.
Fenerbahçe'de mali tablo değişti: Sermaye artırımı duyuruldu!
Zeki Çelik transfer listesine eklendi: Avrupa devinden kritik hamle!
