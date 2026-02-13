Zeki Çelik transfer listesine eklendi: Avrupa devinden kritik hamle!

Inter'den Zeki Çelik için transfer hamlesi geldi. Halihazırdaki bek rotasyonundan memnun olmayan Çizme devi, Roma ile sözleşmesinin son aylarına giren Zeki Çelik'i gündemine aldı.

INTER'DE ZEKİ ÇELİK TRANSFERİ!

Zeki Çelik'in bek pozisyonuyla birlikte; stoper ve kanat bölgelerinde de forma giyebildiğini gözeten Inter, deneyimli savunmacı için menajerlik temaslarını başlattı. İlave olarak da habere göre mavi siyahlılar haricinde, Liverpool ve Juventus da Zeki Çelik için nabız yokladı.

ZEKİ ÇELİK'İN PERFORMANSI

2022 yazından bu yana Roma'da oynayan Zeki Çelik, bu sezon 30 maça çıkmış ve 1 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.