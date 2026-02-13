Acun Ilıcalı'dan eski antrenörü Liam Rosenior'a çarpıcı sözler!

Liam Rosenior; Hull City sonrasında yükselişe geçmiş, Chelsea ile sözleşme imzalamıştı. Acun Ilıcalı da süreçten hareketle, Hull City'nin eski teknik direktörü için çarpıcı ifadelerde bulundu.

ACUN ILICALI'DAN LIAM ROSENIOR'A 'FELSEFE' VURGUSU,

"Liam Rosenior ile yollarımızı neden ayırdığımızı söyleyeyim. Ben Hull City'de hem başarı, hem de heyecan verici futbol istiyorum. Ancak Liam Rosenior ile bu olmazdı. Liam Rosenior'un felsefesi sadece üst düzey oyuncularla uygulanabilecek bir tarzdı. Liam Rosenior'u arayıp 'Ben bu tarz futbol görmek istemiyorum. Bunu değiştirelim' demem de saçma olurdu. Felsefeyi değiştirmek yerine hocayı değiştirdim. Bu felsefeyi diğer kulüplerde uygulayarak başarılı olabilir. Başarılı olamaz demiyorum zaten. Ama ben 0-0 berabere kalmaktansa 3-2 kaybetmeyi tercih ederim. Çünkü bir sonraki maçta 4-2 veya 3-1 kazanabilirsiniz. Gol yemeden maç bitirmek umurumda bile değil."

LIAM ROSENIOR VE HULL CITY DÖNEMİ

Championship ekibiyle 78 müsabakada yer alan Liam Rosenior, maç başına 1.40 puan ortalaması tutturmuştu.