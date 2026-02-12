Transfer döneminin kapanmasının ardından kulüpsüz kalan yıldız futbolcular!

Kategoriler
Transfer döneminin bitmesiyle birlikte, bazı isimler de serbest statüsünü korudu. Esasen ise yıldız futbolcular, transfer döneminde istediği düzeyde bir kontrat teklifi alamamıştı.
1 - Felipe Carballo | Piyasa değeri 4 milyon Euro
2 - Kurt Zouma | Piyasa değeri 4 milyon Euro
3 - Amine Bassi | Piyasa değeri 3 milyon Euro
4 - Matias Rojas | Piyasa değeri 3 milyon Euro
5 - Paco Alcacer | Piyasa değeri 2.5 milyon Euro
6 - Andres Vombergar | Piyasa değeri 2.2 milyon Euro
7 - Jesse Lingard | Piyasa değeri 2.2 milyon Euro
8 - Ryan Kent | Piyasa değeri 2 milyon Euro