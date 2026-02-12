Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!

Kategoriler
Galatasaray ve Fenerbahçe, an itibarıyla Süper Lig'in en yüksek maaş veren takımları olarak öne çıktı. İlave olarak ise sadece Beşiktaşlı Orkun Kökçü, üçüncü bir takımı listeye dahil etmiş oldu.
1 - Victor Osimhen | Galatasaray | 15 milyon Euro
2 - Ederson | Fenerbahçe | 11 milyon Euro
3 - Leroy Sane | Galatasaray | 9 milyon Euro
4 - Milan Skriniar | Fenerbahçe | 8 milyon Euro
5 - Marco Asensio | Fenerbahçe | 8 milyon Euro
6 - Mauro Icardi | Galatasaray | 6 milyon Euro
7 - N'Golo Kante | Fenerbahçe | 5.5 milyon Euro
8 - Orkun Kökçü | Beşiktaş | 5 milyon Euro
9 - Wilfried Singo | Galatasaray | 4.8 milyon Euro
10 - Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 4.7 milyon Euro