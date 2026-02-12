Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!

Süper Lig'in en çok kazanan 10 futbolcusundan 9'u, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyiyor. Esasen ise yıldız isimler arasında, zirve Victor Osimhen'in oldu.

Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.02.2026
20:14
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
20:22

ve , an itibarıyla 'in en yüksek maaş veren takımları olarak öne çıktı. İlave olarak ise sadece Beşiktaşlı Orkun Kökçü, üçüncü bir takımı listeye dahil etmiş oldu.

SÜPER LİG'DE EN YÜKSEK MAAŞI ALAN 10 FUTBOLCU

1 - Victor Osimhen | Galatasaray | 15 milyon Euro

Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!

2 - Ederson | Fenerbahçe | 11 milyon Euro

Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!

3 - Leroy Sane | Galatasaray | 9 milyon Euro

Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!

4 - Milan Skriniar | Fenerbahçe | 8 milyon Euro

Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!

5 - Marco Asensio | Fenerbahçe | 8 milyon Euro

Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!

6 - Mauro Icardi | Galatasaray | 6 milyon Euro

Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!

7 - N'Golo Kante | Fenerbahçe | 5.5 milyon Euro

Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!

8 - Orkun Kökçü | | 5 milyon Euro

Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!

9 - Wilfried Singo | Galatasaray | 4.8 milyon Euro

Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!

10 - Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 4.7 milyon Euro

Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!

Sıkça Sorulan Sorular

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN MAAŞI NEDEN TARTIŞILMIŞTI?
Fenerbahçe, yıldız futbolcunun ödemelerini sponsor aracılığıyla çözmüş ve Kerem Aktürkoğlu'nun gelirini kâğıt üzerinde çok düşük göstermişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!
İstanbulspor'un milli boksörü Seyda Keser vefat etti
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#beşiktaş
#süper lig
#Fenerbahçe
#Futbol Maaşları
#Spor
