Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!

Galatasaray ve Fenerbahçe, an itibarıyla Süper Lig'in en yüksek maaş veren takımları olarak öne çıktı. İlave olarak ise sadece Beşiktaşlı Orkun Kökçü, üçüncü bir takımı listeye dahil etmiş oldu.

SÜPER LİG'DE EN YÜKSEK MAAŞI ALAN 10 FUTBOLCU

1 - Victor Osimhen | Galatasaray | 15 milyon Euro

2 - Ederson | Fenerbahçe | 11 milyon Euro

3 - Leroy Sane | Galatasaray | 9 milyon Euro

4 - Milan Skriniar | Fenerbahçe | 8 milyon Euro

5 - Marco Asensio | Fenerbahçe | 8 milyon Euro

6 - Mauro Icardi | Galatasaray | 6 milyon Euro

7 - N'Golo Kante | Fenerbahçe | 5.5 milyon Euro

8 - Orkun Kökçü | Beşiktaş | 5 milyon Euro

9 - Wilfried Singo | Galatasaray | 4.8 milyon Euro

10 - Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 4.7 milyon Euro