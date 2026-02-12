Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Fenerbahçe'nin 12 yıldır Süper Lig şampiyonu olamadığı dönemde, zirvede 50 sene ile Torino yer aldı. İlave olarak da listede, pek çok büyük kulübün kupa için yıllardır geri sayımda olduğu dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN DE YER ALDIĞI 'ESKİ ŞAMPİYONLAR' VE BEKLEYİŞ YILLARI

Anderlecht | Belçika | 9 Yıl

Fenerbahçe | Türkiye | 12 Yıl

Manchester United | İngiltere | 13 Yıl

Borussia Dortmund | Almanya | 14 Yıl

Olympique Lyon | Fransa | 18 Yıl

Panathinaikos | Yunanistan | 20 Yıl

Arsenal | İngiltere | 22 Yıl

Independiente | Arjantin | 23 Yıl

Roma | İtalya | 25 Yıl

Athletic Bilbao | İspanya | 42 Yıl

Saint Etienne | Fransa | 45 Yıl

Torino | İtalya | 50 Yıl