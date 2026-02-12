Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk hasreti devam ederken, dünya genelinde ise çarpıcı bir liste oluştu. Zira Fenerbahçe'yle birlikte; Manchester United, Arsenal ve Roma gibi büyük kulüpler de kupa yolunda uzun yılları bekleyerek geçirdi.

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!
Burak Ayaydın
12.02.2026
12.02.2026
Fenerbahçe'nin 12 yıldır Süper Lig şampiyonu olamadığı dönemde, zirvede 50 sene ile Torino yer aldı. İlave olarak da listede, pek çok büyük kulübün kupa için yıllardır geri sayımda olduğu dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Fenerbahçe, 12 yıldır Süper Lig şampiyonu olamayan kulüpler arasında yer alırken, listede 50 yıllık hasretle Torino en uzun bekleyişe sahip.
Fenerbahçe, 12 yıldır Süper Lig şampiyonluğu kazanamıyor.
Torino, 50 yıllık bekleyişiyle listede şampiyonluk hasreti en uzun süren kulüp.
Manchester United (13 yıl), Borussia Dortmund (14 yıl), Arsenal (22 yıl) ve Roma (25 yıl) gibi birçok büyük kulüp de uzun süredir lig şampiyonu olamıyor.
Fenerbahçe'nin son Süper Lig şampiyonluğu Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşti.
FENERBAHÇE'NİN DE YER ALDIĞI 'ESKİ ŞAMPİYONLAR' VE BEKLEYİŞ YILLARI

Anderlecht | Belçika | 9 Yıl

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Fenerbahçe | Türkiye | 12 Yıl

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Manchester United | İngiltere | 13 Yıl

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Borussia Dortmund | Almanya | 14 Yıl

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Olympique Lyon | Fransa | 18 Yıl

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Panathinaikos | Yunanistan | 20 Yıl

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Arsenal | İngiltere | 22 Yıl

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Independiente | Arjantin | 23 Yıl

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Roma | İtalya | 25 Yıl

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Athletic Bilbao | İspanya | 42 Yıl

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Saint Etienne | Fransa | 45 Yıl

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Torino | İtalya | 50 Yıl

Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN EN SON ŞAMPİYONLUĞUNDA TEKNİK DİREKTÖR KİMDİ?
Sarı lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde zafere uzanmıştı.
