Fenerbahçe'nin de yer aldığı 'eski şampiyonlar' listesi: 9 yıldan başlayıp yarım asıra kadar uzanan büyük hasret!

Fenerbahçe'nin 12 yıldır Süper Lig şampiyonu olamadığı dönemde, zirvede 50 sene ile Torino yer aldı. İlave olarak da listede, pek çok büyük kulübün kupa için yıllardır geri sayımda olduğu dikkat çekti.
Anderlecht | Belçika | 9 Yıl
Fenerbahçe | Türkiye | 12 Yıl
Manchester United | İngiltere | 13 Yıl
Borussia Dortmund | Almanya | 14 Yıl
Olympique Lyon | Fransa | 18 Yıl
Panathinaikos | Yunanistan | 20 Yıl
Arsenal | İngiltere | 22 Yıl
Independiente | Arjantin | 23 Yıl
Roma | İtalya | 25 Yıl
Athletic Bilbao | İspanya | 42 Yıl
Saint Etienne | Fransa | 45 Yıl
Torino | İtalya | 50 Yıl