Editor
 Burak Ayaydın

Robert Lewandowski için transferde sıcak saatler!

Robert Lewandowski'nin Barcelona ile olan sözleşmesinin son aylarına girilirken, Mundo Deportivo'dan da özel bir haber geldi. Esasen ise Robert Lewandowski, Barcelona sonrası için yeni kontrat tekliflerini değerlendirmeye aldı.

Robert Lewandowski için transferde sıcak saatler!
'da ayrılığı için geri sayım başladı. Halihazırda 2026 yazında serbest kalacak olmasına rağmen hala İspanyol devinden yeni önerisi almayan 37 yaşındaki Polonyalı, menajerine talimatı verdi.

Robert Lewandowski için transferde sıcak saatler!

ROBERT LEWANDOWSKI TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Barcelona sonrası için yeni rotasını gözeten Robert Lewandowski, 'nin de aralarında olduğu birkaç kulübü düşünmeye başladı. İlave olarak da deneyimli forvet, istikrarlı forma giyebileceği bir anlaşma için hazır olduğunu belirtti.

Robert Lewandowski için transferde sıcak saatler!

ROBERT LEWANDOWSKI VE SEZON PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Barcelona forması ile tüm kulvarlarda 28 maça çıkan ve 1492 dakika sahada kalan Robert Lewandowski; 13 gol atıp, 3 de asist yaptı.

YILDIZ GOLCÜYLE HANGİ TAKIMLAR İLGİLENİYOR?
Milan, Atletico Madrid, Chicago Fire ve Suudi kulüpleri; Robert Lewandowski için nabız yokluyor.
