Robert Lewandowski için transferde sıcak saatler!

Barcelona'da Robert Lewandowski ayrılığı için geri sayım başladı. Halihazırda 2026 yazında serbest kalacak olmasına rağmen hala İspanyol devinden yeni sözleşme önerisi almayan 37 yaşındaki Polonyalı, menajerine talimatı verdi.
Barcelona sonrası için yeni rotasını gözeten Robert Lewandowski, Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu birkaç kulübü düşünmeye başladı. İlave olarak da deneyimli forvet, istikrarlı forma giyebileceği bir anlaşma için hazır olduğunu belirtti.
2025/26 sezonunda Barcelona forması ile tüm kulvarlarda 28 maça çıkan ve 1492 dakika sahada kalan Robert Lewandowski; 13 gol atıp, 3 de asist yaptı.