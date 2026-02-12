Fenerbahçe'de transfer depremi! Tedesco kapıyı kilitledi: Tam 6 yıldız için karar verildi!

EDSON ALVAREZ: BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLIYOR

Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Meksikalı yıldız Edson Alvarez için karar aşamasına gelindi. 22 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu yüksek bulan yönetim, oyuncunun performansından memnun olsa da indirim için düğmeye bastı. Eğer orta yol bulunursa Alvarez kalacak, aksi halde yollar ayrılacak.