Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Fenerbahçe'de transfer depremi! Tedesco kapıyı kilitledi: Tam 6 yıldız için karar verildi!

Şubat 12, 2026 10:39
1
Fenerbahçe'de transfer depremi! Tedesco kapıyı kilitledi: Tam 6 yıldız için karar verildi!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda kadroda değişime giden sarı-lacivertlilerde, 6 ismin bileti kesilirken 6 yıldız için de sürpriz kararlar alındı. İşte o isimler...

2
Fenerbahçe'de transfer depremi! Tedesco kapıyı kilitledi: Tam 6 yıldız için karar verildi!

Lider Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı kapatmak ve yıllardır istedikleri şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, adeta bütün tuşlara basıyor.

 

3
Fenerbahçe'de transfer depremi! Tedesco kapıyı kilitledi: Tam 6 yıldız için karar verildi!

Kış transfer döneminde kadrosuna dünyaca ünlü yıldızları takviye eden sarı-lacivertli yönetim, bir yandan da Avrupa devlerinin kıskacındaki oyuncuları için stratejisini belirledi. 

4
Fenerbahçe'de transfer depremi! Tedesco kapıyı kilitledi: Tam 6 yıldız için karar verildi!

Jhon Duran, En-Nesyri, Szymanski, Becao, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi as isimlerle yolların ayrılmasının ardından, takımın geri kalan iskeletini korumak isteyen teknik direktör Domenico Tedesco, yönetime resti çekti. "Şampiyonluk gelmeden kimse bir yere gidemez" diyen İtalyan hocanın bu raporu sonrası, 6 futbolcu için gelecek planları sezon sonuna ertelendi.

5
Fenerbahçe'de transfer depremi! Tedesco kapıyı kilitledi: Tam 6 yıldız için karar verildi!

JAYDEN OOSTERWOLDE: AVRUPA'NIN RADARINA TAKILDI

Savunmadaki hızı ve fizik gücüyle farkını ortaya koyan Hollandalı yıldız için Premier Lig ve Serie A ekipleri sıraya girdi. Crystal Palace ve Roma resmi girişimlerde bulunsa da teknik direktör Tedesco set çekti. "Savunma dengesini bozamam" diyen tecrübeli hoca, Oosterwolde’nin biletini sezon sonuna erteledi.

6
Fenerbahçe'de transfer depremi! Tedesco kapıyı kilitledi: Tam 6 yıldız için karar verildi!

İSMAİL YÜKSEK: MARSİLYA KAPIDA BEKLİYOR

Milli yıldızımız İsmail Yüksek, Fransız devi Marsilya’nın listesinde bir numara. İlgi mektubu kulübe ulaştı ancak Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yolunda orta sahanın dinamizmini kaybetmemek adına bu teklifi şimdilik rafa kaldırdı. Resmi pazarlıklar yaz transfer dönemine kalacak gibi görünüyor.

7
Fenerbahçe'de transfer depremi! Tedesco kapıyı kilitledi: Tam 6 yıldız için karar verildi!

OĞUZ AYDIN: RUSYA VE FRANSA TAKİBİNDE

Trabzonspor'un kapısından dönen ve sarı-lacivertli formayla yeteneklerini sergileyen Oğuz Aydın’a talip çok. Hem Rusya hem de Fransa liginden ciddi teklifler bekleniyor. Genç oyuncunun da kariyerine Avrupa’da devam etmeye sıcak bakması, sezon sonunda ayrılık ihtimalini kuvvetlendiriyor.

8
Fenerbahçe'de transfer depremi! Tedesco kapıyı kilitledi: Tam 6 yıldız için karar verildi!

FRED: BREZİLYA SESLERİ YÜKSELİYOR

Kante transferi sonrası rekabetin kızıştığı orta sahada Fred’in geleceği merak konusu. Ara transferde istediği şartları bulamayan Brezilyalı yıldız takımda kaldı ancak sezon sonunda ülkesine dönme ihtimali masada. Fred’in düzenli forma şansı ve ailevi nedenlerle Sambacıların yolunu tutabileceği konuşuluyor.

9
Fenerbahçe'de transfer depremi! Tedesco kapıyı kilitledi: Tam 6 yıldız için karar verildi!

EDSON ALVAREZ: BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLIYOR

Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Meksikalı yıldız Edson Alvarez için karar aşamasına gelindi. 22 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu yüksek bulan yönetim, oyuncunun performansından memnun olsa da indirim için düğmeye bastı. Eğer orta yol bulunursa Alvarez kalacak, aksi halde yollar ayrılacak.

10
Fenerbahçe'de transfer depremi! Tedesco kapıyı kilitledi: Tam 6 yıldız için karar verildi!

ARCHİE BROWN: GENÇ YILDIZ YOLCU MU?

Ara transfer döneminde adı sıkça geçen ancak resmi teklif aşamasına geçilmeyen Archie Brown için yaz dönemi hareketli geçecek. Yönetimin de uygun bir teklif gelmesi durumunda ayrılığına onay verdiği genç oyuncu için Avrupa kulüplerinin pusuda beklediği biliniyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.