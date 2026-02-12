Fenerbahçe'de transfer depremi! Tedesco kapıyı kilitledi: Tam 6 yıldız için karar verildi!

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda kadroda değişime giden sarı-lacivertlilerde, 6 ismin bileti kesilirken 6 yıldız için de sürpriz kararlar alındı. İşte o isimler...
Lider Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı kapatmak ve yıllardır istedikleri şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, adeta bütün tuşlara basıyor.
Kış transfer döneminde kadrosuna dünyaca ünlü yıldızları takviye eden sarı-lacivertli yönetim, bir yandan da Avrupa devlerinin kıskacındaki oyuncuları için stratejisini belirledi.
Jhon Duran, En-Nesyri, Szymanski, Becao, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi as isimlerle yolların ayrılmasının ardından, takımın geri kalan iskeletini korumak isteyen teknik direktör Domenico Tedesco, yönetime resti çekti. "Şampiyonluk gelmeden kimse bir yere gidemez" diyen İtalyan hocanın bu raporu sonrası, 6 futbolcu için gelecek planları sezon sonuna ertelendi.
Savunmadaki hızı ve fizik gücüyle farkını ortaya koyan Hollandalı yıldız için Premier Lig ve Serie A ekipleri sıraya girdi. Crystal Palace ve Roma resmi girişimlerde bulunsa da teknik direktör Tedesco set çekti. "Savunma dengesini bozamam" diyen tecrübeli hoca, Oosterwolde’nin biletini sezon sonuna erteledi.
Milli yıldızımız İsmail Yüksek, Fransız devi Marsilya’nın listesinde bir numara. İlgi mektubu kulübe ulaştı ancak Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yolunda orta sahanın dinamizmini kaybetmemek adına bu teklifi şimdilik rafa kaldırdı. Resmi pazarlıklar yaz transfer dönemine kalacak gibi görünüyor.
Trabzonspor'un kapısından dönen ve sarı-lacivertli formayla yeteneklerini sergileyen Oğuz Aydın’a talip çok. Hem Rusya hem de Fransa liginden ciddi teklifler bekleniyor. Genç oyuncunun da kariyerine Avrupa’da devam etmeye sıcak bakması, sezon sonunda ayrılık ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Kante transferi sonrası rekabetin kızıştığı orta sahada Fred’in geleceği merak konusu. Ara transferde istediği şartları bulamayan Brezilyalı yıldız takımda kaldı ancak sezon sonunda ülkesine dönme ihtimali masada. Fred’in düzenli forma şansı ve ailevi nedenlerle Sambacıların yolunu tutabileceği konuşuluyor.
Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Meksikalı yıldız Edson Alvarez için karar aşamasına gelindi. 22 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu yüksek bulan yönetim, oyuncunun performansından memnun olsa da indirim için düğmeye bastı. Eğer orta yol bulunursa Alvarez kalacak, aksi halde yollar ayrılacak.
Ara transfer döneminde adı sıkça geçen ancak resmi teklif aşamasına geçilmeyen Archie Brown için yaz dönemi hareketli geçecek. Yönetimin de uygun bir teklif gelmesi durumunda ayrılığına onay verdiği genç oyuncu için Avrupa kulüplerinin pusuda beklediği biliniyor.