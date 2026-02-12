Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti: Genç yıldız için geri sayım başladı!

Ocak transfer döneminde kadrosunu genç yıldızlarla dolduran Beşiktaş, şimdi de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu o golcü için devreye girdi. İşte o isim...

Haber Merkezi
12.02.2026
12.02.2026
Trendyol Süper Lig devi , ara döneminde Yasin Özcan, Junior Olaitan, Asllani ve Murillo gibi isimlerle kadrosunu sil baştan yenilerken gözünü yaz transfer dönemi için dev bir hedefe dikti.

Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti: Genç yıldız için geri sayım başladı!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Ocak ayında Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro'luk teklifini reddettiği Rangers'ın Tunus asıllı Portekizli golcüsü Youssef Chermiti'yi kadrosuna katmak için operasyon başlattı.
Beşiktaş, yaz transfer dönemi için Rangers'ın 21 yaşındaki Tunus asıllı Portekizli golcüsü Youssef Chermiti'yi transfer listesinin ilk sırasına aldı.
Fenerbahçe, Ocak ayında Chermiti için Rangers'a 15 milyon Euro teklif etmiş, ancak bu teklif reddedilmişti.
Oyuncunun kulübüyle yollarını ayırmak istemesi, Beşiktaş'ın transferdeki elini güçlendiriyor.
Chermiti, bu sezon Rangers formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti: Genç yıldız için geri sayım başladı!

Siyah-beyazlılar, Ocak ayında ’nin kapısından dönen Portekizli yıldız golcüyü kadrosuna katmak için operasyona başladı. İskoçya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç yetenek için dev derbi bu kez transfer masasında yaşanacak.

Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti: Genç yıldız için geri sayım başladı!

HEDEFTEKİ İSİM: YOUSSEF CHERMİTİ

Foot Africa'nın haberine göre Beşiktaş, forması giyen Tunus asıllı Portekizli santrfor Youssef Chermiti’yi listesinin ilk sırasına yazdı. 21 yaşındaki golcü oyuncunun, kulübüyle yollarını ayırma noktasına gelmesi Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.

Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti: Genç yıldız için geri sayım başladı!

FENERBAHÇE'NİN 15 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Ocak transfer döneminde santrfor arayışını sürdüren Fenerbahçe, genç yıldız için Rangers’ın kapısını tam 15 milyon Euro’luk dev bir teklifle çalmıştı. Ancak İskoç ekibi o dönemde bu teklifi geri çevirerek oyuncuyu takımda tutmuştu. Gelinen noktada Chermiti'nin takımdan ayrılma isteği, Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti: Genç yıldız için geri sayım başladı!

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Rangers formasıyla 28 resmi maça çıkan Chermiti, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti: Genç yıldız için geri sayım başladı!
