Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti: Genç yıldız için geri sayım başladı!

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, ara transfer döneminde Yasin Özcan, Junior Olaitan, Asllani ve Murillo gibi isimlerle kadrosunu sil baştan yenilerken gözünü yaz transfer dönemi için dev bir hedefe dikti.
Siyah-beyazlılar, Ocak ayında Fenerbahçe’nin kapısından dönen Portekizli yıldız golcüyü kadrosuna katmak için operasyona başladı. İskoçya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç yetenek için dev derbi bu kez transfer masasında yaşanacak.
Foot Africa'nın haberine göre Beşiktaş, Rangers forması giyen Tunus asıllı Portekizli santrfor Youssef Chermiti’yi listesinin ilk sırasına yazdı. 21 yaşındaki golcü oyuncunun, kulübüyle yollarını ayırma noktasına gelmesi Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.
Ocak transfer döneminde santrfor arayışını sürdüren Fenerbahçe, genç yıldız için Rangers’ın kapısını tam 15 milyon Euro’luk dev bir teklifle çalmıştı. Ancak İskoç ekibi o dönemde bu teklifi geri çevirerek oyuncuyu takımda tutmuştu. Gelinen noktada Chermiti'nin takımdan ayrılma isteği, Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.
Bu sezon Rangers formasıyla 28 resmi maça çıkan Chermiti, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.