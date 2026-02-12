Galatasaray transferde gözünü kararttı! Premier Lig ve Bundesliga'dan 3 yıldız için geri sayım başladı

Kategoriler
Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, önümüzdeki sezonun "Şampiyonlar Ligi" kadrosunu kurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi bitecek olan 3 dünya devi için operasyon başlattı. İşte Cimbom'un haziran listesindeki o isimler...
Üst üste 4. şampiyonluk için bütün imkanlarını seferber eden Galatasaray, bu sezon yer aldığı üç kulvarda da taraftarını heyecanlandırmaya devam ederken, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını sessiz ve derinden yürütüyor.
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Icardi, Sane ve Osimhen gibi isimlerle dünyayı ayağa kaldıran Cimbom, çıtayı bu kez daha da yukarı çekiyor.
Sarı-kırmızılılar, tıpkı Leroy Sane dedikodularında olduğu gibi, Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giyen ve kontratı sona erecek olan yıldızları radarına aldı. "Gövde gösterisi" yapmaya hazırlanan yönetim, belirlediği 3 adaydan en az birine parçalı formayı giydirmekte kararlı.
İşte Galatasaray’ın transfer listesini süsleyen o 3 dünya yıldızı:
Listenin bir numarasında Manchester City’nin Portekizli maestrosu var. 31 yaşındaki yıldızın İngiliz deviyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Bu sezon 34 maçta 2 gol ve 5 asistle oynayan Silva, tekniğiyle taraftarı heyecanlandıracak bir 10 numara adayı.
Orta sahada fiziksel güç ve Alman disiplini arayan Galatasaray, Bayern Münih ile yol ayrımındaki Leon Goretzka’yı yakın markaja aldı. Sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 28 maçta görev alırken takımına 1 gollük katkı sağladı.
Savunmaya sol ayaklı bir lider arayan Aslan, Premier Lig ekibi Bournemouth'tan ayrılması kesinleşen Marcos Senesi'ye kancayı taktı. 28 yaşındaki Arjantinli stoper, bu sezon 27 maçta 4 asist yaparak hücumdaki etkinliğini de kanıtladı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, bu isimlerin menajerleriyle ilk teması kurduğu ve maliyet araştırmasına başladığı öğrenildi.