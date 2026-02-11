Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu iddialarına sert sözler: 'Başkanları karıştırıyorlar'

Galatasaray Spor Kulübü’nün Şubat Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yer alan Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda kürsüye çıkan Başkan Dursun Özbek, son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı iddia edilen konuşmalara açıklık getirdi.

DURSUN ÖZBEK'TEN JUVENTUS SÖZLERİ

Futbol takımının Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdürürken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ettiğini söyleyen Özbek, "Artık her maçın çok önemli olduğu kritik aylara doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki hafta son 16 yolunda Juventus ile önemli bir maça çıkacağız. Juventus'a karşı hepimizin hafızasına kazınmış, tarihe geçen zaferleri geçmişte kazandık. Önümüzdeki salı gecesinin yine böyle bir zafer gecesi olacağına inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı cuma günü oynayacağımız Eyüpspor ve salı günü oynayacağımız Juventus maçında takımımız destek olmaya davet ediyorum. 90 dakika boyunca susmayan bir Ali Sami Yen, bizim en büyük gücümüz. Şimdi tam bunu göstermenin zamanı" şeklinde konuştu.

Devam eden 6 projeleri olduğunu aktaran Başkan Özbek, "Bunlar bütün hızlıyla devam ediyor. Adada kazık çalışmamız olacak. Kalamış'ta gerekli projelerimizi tamamladık. En kısa sürede hizmetinize sunacağız. Aslantepe projesinde inşaat ruhsatını alacağız. Nisan ayı başı veya ortasında temel atmayı planlıyoruz. Kemerburgaz'da altyapı tesislerimizin çalışmaları başladı, devam ediyor. Mecidiyeköy'deki rezidans projemizin teslimatını inşallah mayıs ayında yapacağız. Riva’da ikinci fazımız başladı. Çok süratli devam ediyor. Satışlarımız da gayet iyi. Stadımızın da yenilenmeye ihtiyacı olduğu ifade etmek istiyorum. Çalışmalar yapıyoruz. Stadın bir elden geçmesi lazım. Çelik olan kısımlarında baya bir gözden geçirilmesi lazım. Çünkü istenmeyen olaylara sebebiyet verilmemesi burada da yatırıma ihtiyaç var" diye konuştu.

"ÜÇ PROJEMİZİN DEĞERİ 1.5 SENEDE 3 MİLYAR 316 MİLYON TL ARTTI"

Bahsettiği 6 projenin Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "Florya ve Riva gibi Galatasaray'ın geleceğine hizmet edecek gayrimenkullerimizin değerlendirme projeleri var. Mecidiyeköy, ada ve Kemerburgaz'a vurgu yapmak istiyorum. Bu üç projenin 31 mayıs 2025 tarihinde yaptığımız değerlendirme çalışmalarında değeri 6 milyar 83 milyon TL. Bugün yapılan değerlendirmede 9 milyar 400 milyon TL civarında. 1.5 senede 3 milyar 316 milyon TL artmış. Bu üç projeye 60 milyon harcadık. Bazı konuları değerlendirirken bunlara da dikkat etmek lazım. Yönetim sadece sportif faaliyetler için harcama içinde değil, Galatasaray’ın geleceği kurmayı planladığı tesisleri için de harcamalarını yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ONLARI YILDIRAN TEK ŞEY CAMİAMIZIN İÇİNDE SAĞLADIĞIMIZ BÜTÜNLÜK"

Galatasaray'ı rakiplerinin önüne geçirecek projeleri yapmaya devam ettiklerini hatırlatan sarı-kırmızılıların başkanı, "Geçen ayki divan toplantısında da ifade ettim. Galatasaray'ı dışarıdan yıpratmaya çalışma, dışarıdan aşağıya çekme çalışmaları son derece hızlı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunu gördüğünüzü düşünüyorum. Aklınıza kim gelirse her sektörden; yorumcusu, şarkıcısı, mankeni organize. Çünkü söylemler birbiriyle aynı. Hepimizin bunu takip ettiği biliyorum. Onları yıldıran tek şey camiamızın içinde sağladığımız bütünlük. Akla ziyan şeyler var" dedi.

"SÖYLEYEN KİŞİLERİN BAŞKANLARI KARIŞTIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile arasında geçtiği iddia edilen konuya da değinen Başkan Özbek, şunları söyledi:

"Ben bir yerde Sayın Türkiye Futbol Federasyonu başkanına seslenirken, 'Sakın ha şu konuya girme, işimize bakalım' demişim. Değerli yorumcular, futboldan yakından uzaktan alakası olmayan kişiler, şöyle değerlendirdiler; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanına gitmiş, 'Efendim biz çok sıkıntıdayız, bu sene mutlaka şampiyon olmamız lazım. Camianın içinde de bu konuda sıkıntı var. Bize bu konuda destek vermeniz lazım' demiş. Bunu söyleyen kişiler ne Galatasaray camiasını tanıyor, ne Galatasaray başkanını tanıyor, ne Galatasaray değerlerini tanıyor. Zırcahil insanlar. Şampiyon olmadığımız seneler de oldu. Böyle bir şey Galatasaray'ın aklından geçmez. Söyleyen kişilerin başkanları karıştırdığını düşünüyorum. Bunun gibi bir sürü olay var. Zerre kadar bunlardan etkilenmiyoruz. Hedefimiz belli, sizlerin desteğiyle dört nala gidiyoruz. İfade ettiğim projelerin hepsinde de sonuca yaklaştık. İnşallah sizlerden aldığımız destekle bunların hepsini tamamlayacağız. Niyetimiz çok iyi. Niyetimiz önce Galatasaray'a, onla beraber Türk sporuna hizmet etmekten başka bir şey değil. Kim ne yakıştırma yaparsa yapsın."