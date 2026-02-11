Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Arjantinli yıldız için geri sayım başladı

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, kış transfer dönemi bitmesine rağmen operasyonlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de uzun süredir listesinde yer alan Arjantinli süper yetenek için harekete geçti. İşte detaylar...

Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğu isteyen ve Avrupa'da başarı hedefleyen , transferde rotayı ’e kırdı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Arjantinli yıldız için geri sayım başladı

HEDEF: KEVİN ZENON

Scout ekibinin raporu doğrultusunda geleceğin kadrosunu kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, formasıyla devleşen Kevin Zenon için kolları sıvadı. Yaz dönemi için şimdiden prensip anlaşmasına varmak isteyen Cimbom, bu hamlesiyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Arjantin basını sarı kırmızılı kulübün sol kanat için Kevin Zenon'un peşine düştüğünü duyurdu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Arjantinli yıldız için geri sayım başladı

HEM HIZLI HEM ÇOK YÖNLÜ

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, Zenon’un çok yönlü oyun yapısına hayran kaldığı belirtiliyor. Sadece sol kanatta değil, hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabilen genç yetenek; hızı, dripling kabiliyeti ve bire birdeki başarısıyla tam bir kapalı savunma açıcı olarak görülüyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Arjantinli yıldız için geri sayım başladı

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRMİŞTİ

Transfer piyasasının gözde isimlerinden biri olan Zenon için geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe'nin de nabız yokladığı biliniyordu. Ancak Galatasaray'ın, oyuncu ve kulübüyle olan temaslarını sıkılaştırarak bu yarışta bir adım öne geçmeyi hedeflediği konuşuluyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Arjantinli yıldız için geri sayım başladı

DİKKAT ÇEKEN DETAY: SURİYE KÖKLERİ

Boca Juniors formasıyla sezona hızlı bir giriş yapan ve ilk 4 haftanın 3'ünde sahada olan Zenon hakkında ilginç bir bilgi de paylaşıldı. Arjantin pasaportu taşıyan oyuncunun aile köklerinin Suriye'ye dayanması, dünyasında merak uyandıran bir detay olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Arjantinli yıldız için geri sayım başladı
