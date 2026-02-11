Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Arjantinli yıldız için geri sayım başladı

Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğu isteyen ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, transferde rotayı Arjantin’e kırdı.

HEDEF: KEVİN ZENON

Scout ekibinin raporu doğrultusunda geleceğin kadrosunu kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Boca Juniors formasıyla devleşen Kevin Zenon için kolları sıvadı. Yaz transfer dönemi için şimdiden prensip anlaşmasına varmak isteyen Cimbom, bu hamlesiyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Arjantin basını sarı kırmızılı kulübün sol kanat için Kevin Zenon'un peşine düştüğünü duyurdu.

HEM HIZLI HEM ÇOK YÖNLÜ

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, Zenon’un çok yönlü oyun yapısına hayran kaldığı belirtiliyor. Sadece sol kanatta değil, hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabilen genç yetenek; hızı, dripling kabiliyeti ve bire birdeki başarısıyla tam bir kapalı savunma açıcı olarak görülüyor.

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRMİŞTİ

Transfer piyasasının gözde isimlerinden biri olan Zenon için geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe'nin de nabız yokladığı biliniyordu. Ancak Galatasaray'ın, oyuncu ve kulübüyle olan temaslarını sıkılaştırarak bu yarışta bir adım öne geçmeyi hedeflediği konuşuluyor.

DİKKAT ÇEKEN DETAY: SURİYE KÖKLERİ

Boca Juniors formasıyla sezona hızlı bir giriş yapan ve ilk 4 haftanın 3'ünde sahada olan Zenon hakkında ilginç bir bilgi de paylaşıldı. Arjantin pasaportu taşıyan oyuncunun aile köklerinin Suriye'ye dayanması, futbol dünyasında merak uyandıran bir detay olarak öne çıkıyor.