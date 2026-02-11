Noa Lang'dan Galatasaray yönetimine şok talep! Hollandalı yıldızdan sürpriz istek: Daha bir ay bile olmadan...

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna katarak gövde gösterisi yaptığı Noa Lang, kısa sürede Florya’nın yeni sevgilisi haline geldi.

Napoli macerasının ardından sarı-kırmızılı formayla adeta küllerinden doğan Hollandalı yıldız, yönetime sunduğu sürpriz taleple gündeme bomba gibi düştü.

HOLLANDALI YILDIZ KARARINI VERDİ

PSV’den Napoli’ye geçişinde beklediğini bulamayan ancak Galatasaray formasıyla muazzam bir başlangıç yapan 26 yaşındaki futbolcu, kariyer planını tamamen İstanbul üzerine kurdu. Henüz imzayı atalı bir ay bile olmamasına rağmen Lang, yönetimle temasa geçerek kalıcı olmak istediğini iletti.

Yıldız oyuncu, sadece saha içindeki performansıyla değil, profesyonel yaşamıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medya içerikleri ve kariyer yönetimi için yurt dışından özel fotoğrafçısını İstanbul’a getiren Lang, şimdiden şehre uyum sağlamış durumda.

AİLESİ EV ARAMAYA BAŞLADI

Noa Lang’ın Galatasaray’da kalma isteği sadece sözde değil. Hollandalı yıldızın ailesi, İstanbul’da kalıcı olarak ikamet edecekleri yeni evleri için araştırmalara başladı. Bu hamle, oyuncunun sarı-kırmızılı kulüpte uzun vadeli bir gelecek hayal ettiğinin en somut kanıtı olarak görülüyor.

MALİYET VE SAHA PERFORMANSI

Galatasaray, Noa Lang'ı kadrosuna katarken, 2 milyon euro kiralama bedeli ve 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla operasyonu tamamlamıştı.

OKAN BURUK TAM NOT VERDİ

Okan Buruk ile kimyası tutan Lang, saha içindeki enerjisiyle de taraftarı etkiledi. Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçta da ilk 11’de yer alan yetenekli kanat oyuncusu, 4-0’lık Kayserispor maçındaki etkili oyununun ardından, Çaykur Rizespor deplasmanında yaptığı asistle skora ilk katkısını verdi.