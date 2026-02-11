Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Noa Lang'dan Galatasaray yönetimine şok talep! Hollandalı yıldızdan sürpriz istek: Daha bir ay bile olmadan...

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'ın devre arası transfer bombası Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçlarda sergilediği performansla sadece taraftardan değil, yönetimden de tam not aldı. Napoli’den büyük umutlarla kiralanan 26 yaşındaki Hollandalı yıldızın, İstanbul’a adım atalı henüz bir ay bile olmamasına rağmen ailesiyle birlikte aldığı sürpriz karar Florya'da taşları yerinden oynattı. İşte detaylar...

Haber Merkezi
11.02.2026
11.02.2026
saat ikonu 10:15

’ın ara döneminde kadrosuna katarak gövde gösterisi yaptığı Noa Lang, kısa sürede Florya’nın yeni sevgilisi haline geldi.

Noa Lang'dan Galatasaray yönetimine şok talep! Hollandalı yıldızdan sürpriz istek: Daha bir ay bile olmadan...

Napoli macerasının ardından sarı-kırmızılı formayla adeta küllerinden doğan Hollandalı yıldız, yönetime sunduğu sürpriz taleple gündeme bomba gibi düştü.

Noa Lang'dan Galatasaray yönetimine şok talep! Hollandalı yıldızdan sürpriz istek: Daha bir ay bile olmadan...

HOLLANDALI YILDIZ KARARINI VERDİ

PSV’den Napoli’ye geçişinde beklediğini bulamayan ancak Galatasaray formasıyla muazzam bir başlangıç yapan 26 yaşındaki futbolcu, kariyer planını tamamen üzerine kurdu. Henüz imzayı atalı bir ay bile olmamasına rağmen Lang, yönetimle temasa geçerek kalıcı olmak istediğini iletti.

Noa Lang'dan Galatasaray yönetimine şok talep! Hollandalı yıldızdan sürpriz istek: Daha bir ay bile olmadan...

Yıldız oyuncu, sadece saha içindeki performansıyla değil, profesyonel yaşamıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medya içerikleri ve kariyer yönetimi için yurt dışından özel fotoğrafçısını İstanbul’a getiren Lang, şimdiden şehre uyum sağlamış durumda.

AİLESİ EV ARAMAYA BAŞLADI

Noa Lang’ın Galatasaray’da kalma isteği sadece sözde değil. Hollandalı yıldızın ailesi, İstanbul’da kalıcı olarak ikamet edecekleri yeni evleri için araştırmalara başladı. Bu hamle, oyuncunun sarı-kırmızılı kulüpte uzun vadeli bir gelecek hayal ettiğinin en somut kanıtı olarak görülüyor.

Noa Lang'dan Galatasaray yönetimine şok talep! Hollandalı yıldızdan sürpriz istek: Daha bir ay bile olmadan...

MALİYET VE SAHA PERFORMANSI

Galatasaray, Noa Lang'ı kadrosuna katarken, 2 milyon euro bedeli ve 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla operasyonu tamamlamıştı.

Noa Lang'dan Galatasaray yönetimine şok talep! Hollandalı yıldızdan sürpriz istek: Daha bir ay bile olmadan...

OKAN BURUK TAM NOT VERDİ

Okan Buruk ile kimyası tutan Lang, saha içindeki enerjisiyle de taraftarı etkiledi. Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçta da ilk 11’de yer alan yetenekli kanat oyuncusu, 4-0’lık Kayserispor maçındaki etkili oyununun ardından, Çaykur Rizespor deplasmanında yaptığı asistle skora ilk katkısını verdi.

Noa Lang'dan Galatasaray yönetimine şok talep! Hollandalı yıldızdan sürpriz istek: Daha bir ay bile olmadan...
