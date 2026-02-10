Juventus cephesinden Galatasaray açıklaması: Dev karşılaşma öncesi Marco Ottolini’den dikkat çeken sözler!

Avrupa futbolunun kalbi, Galatasaray ve Juventus arasındaki dev eşleşme için atmaya başladı.

Temsilcimiz Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Juventus, zorlu mücadele öncesi rotasını tamamen İstanbul’a kırdı. İtalyan kulübünün transfer ve futbol planlamasının başındaki isim Marco Ottolini, Football Italia aracılığıyla yaptığı açıklamalarda, sarı-kırmızılı taraftarları ve futbol kamuoyunu yakından ilgilendiren ifadeler kullandı.

KENAN YILDIZ'IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Football Italia'nın derlediği habere göre Ottolini, Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin uzatılması hakkında, "Kenan Yıldız ile yapılan anlaşmadan çok memnunuz. McKennie ile ilgili olarak görüşmelere devam ediyoruz. Koçtan da çok memnunuz (Spalletti) ve önümüzdeki haftalarda onunla da görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.

OTTOLİNİ'DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Ottolini, Galatasaray ile karşılaşacakları kritik maç hakkında da konuştu. Yaptığı açıklamada, "Bizim için ligi ilk dörtte bitirmek son derece önemli. Şampiyonlar Ligi'nde de İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağımız maça odaklanacağız ve üst tura geçmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.