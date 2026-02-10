Menü Kapat
 | Serhat Yıldız

Juventus cephesinden Galatasaray açıklaması: Dev karşılaşma öncesi Marco Ottolini’den dikkat çeken sözler!

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile eşleşen İtalyan devi Juventus'tan açıklama geldi. Sportif Direktör Marco Ottolini, İstanbul'daki kritik randevu öncesi hem Kenan Yıldız'ın geleceğine dair müjdeyi verdi hem de sarı-kırmızılı camiaya iddialı bir mesaj gönderdi. İşte detaylar...

10.02.2026
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 12:04
|
10.02.2026
10.02.2026
saat ikonu 12:04

Avrupa futbolunun kalbi, ve arasındaki dev eşleşme için atmaya başladı.

Juventus cephesinden Galatasaray açıklaması: Dev karşılaşma öncesi Marco Ottolini’den dikkat çeken sözler!

Temsilcimiz Galatasaray’ın ’ndeki rakibi Juventus, zorlu mücadele öncesi rotasını tamamen İstanbul’a kırdı. İtalyan kulübünün transfer ve planlamasının başındaki isim Marco Ottolini, Football Italia aracılığıyla yaptığı açıklamalarda, sarı-kırmızılı taraftarları ve futbol kamuoyunu yakından ilgilendiren ifadeler kullandı.

Juventus cephesinden Galatasaray açıklaması: Dev karşılaşma öncesi Marco Ottolini’den dikkat çeken sözler!

KENAN YILDIZ'IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Football Italia'nın derlediği habere göre Ottolini, 'ın sözleşmesinin uzatılması hakkında, "Kenan Yıldız ile yapılan anlaşmadan çok memnunuz. McKennie ile ilgili olarak görüşmelere devam ediyoruz. Koçtan da çok memnunuz (Spalletti) ve önümüzdeki haftalarda onunla da görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Juventus cephesinden Galatasaray açıklaması: Dev karşılaşma öncesi Marco Ottolini’den dikkat çeken sözler!

OTTOLİNİ'DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Ottolini, Galatasaray ile karşılaşacakları kritik maç hakkında da konuştu. Yaptığı açıklamada, "Bizim için ligi ilk dörtte bitirmek son derece önemli. Şampiyonlar Ligi'nde de İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağımız maça odaklanacağız ve üst tura geçmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Juventus cephesinden Galatasaray açıklaması: Dev karşılaşma öncesi Marco Ottolini’den dikkat çeken sözler!
