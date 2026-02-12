Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Darwin Nunez kadro dışı kaldı!

Kategoriler
Fenerbahçe tarafından istenen ama transferi gerçekleşmeyen Darwin Nunez, Al Hilal'in Suudi Pro Lig'i kadrosundan çıkarıldı. Esasen ise 26 yaşındaki golcü futbolcu; yalnızca Asya Şampiyonlar Ligi’nde forma giyebilecek, yerel lig maçlarında ise görev alamayacak.
Geçen yaz Darwin Nunez için 53 milyon Euroluk yatırım gerçekleştiren mavi beyazlılar, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Uruguaylı forveti kadro dışı bıraktı! Ayrıca İspanyol stoper Pablo Mari de aynı sebepten dolayı liste dışına alındı.
Suudi Arabistan ekibiyle şu ana kadar 23 mücadelede yer alan Darwin Nunez, 7 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.