Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Darwin Nunez kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe tarafından istenen ama transferi gerçekleşmeyen Darwin Nunez, Al Hilal'in Suudi Pro Lig'i kadrosundan çıkarıldı. Esasen ise 26 yaşındaki golcü futbolcu; yalnızca Asya Şampiyonlar Ligi’nde forma giyebilecek, yerel lig maçlarında ise görev alamayacak.

AL HILAL 53 MİLYON EUROYA TRANSFER ETMİŞTİ

Geçen yaz Darwin Nunez için 53 milyon Euroluk yatırım gerçekleştiren mavi beyazlılar, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Uruguaylı forveti kadro dışı bıraktı! Ayrıca İspanyol stoper Pablo Mari de aynı sebepten dolayı liste dışına alındı.

DARWIN NUNEZ'İN AL HILAL PERFORMANSI

Suudi Arabistan ekibiyle şu ana kadar 23 mücadelede yer alan Darwin Nunez, 7 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.