Türkiye'nin Uluslar Ligi fikstürü belli oldu! İşte A Milli Takım'ın maçlarının tarihleri

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun grup kura çekimi dün akşam gerçekleştirilmişti. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım, kura çekiminde Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşmişti. Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabaka takvimi de belli oldu. İşte Türkiye'nin maçlarının tarihleri...

Türkiye'nin Uluslar Ligi fikstürü belli oldu! İşte A Milli Takım'ın maçlarının tarihleri
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun kura çekimi dün akşam Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın rakipleri de belli oldu.

Portekiz'in efsane futbolcularından Pepe'nin çektiği kura sonucu Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti.

Türkiye'nin Uluslar Ligi fikstürü belli oldu! İşte A Milli Takım'ın maçlarının tarihleri

FIFA'nın Uluslararası Maç Takvimi'nde yapmış olduğu değişiklik doğrultusunda, turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, eylül ayı sonu ile ekim ayı başında verilecek tek bir milli maç dönemi içerisinde oynanacak. Gruplardaki son iki maç ise kasım ayında yapılacak.

TÜRKİYE'NİN MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin müsabaka takvimi de belli oldu. Buna göre ay-yıldızlılar, ilk maçında 25 Eylül 2026 tarihinde Fransa'yı konuk edecek.

Türkiye'nin Uluslar Ligi fikstürü belli oldu! İşte A Milli Takım'ın maçlarının tarihleri

A Milli Takımı'nın Uluslar Ligi maç programı şöyle:

25 Eylül 2026

21.45 | Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026

21.45 | Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026

21.45 | Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026

21.45 | İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026

20.00 | Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026

22.45 | Fransa - Türkiye

TGRT Haber
