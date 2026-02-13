Fatih Tekke ilki başarmak istiyor! Fenerbahçe maçı tarihe geçebilir

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Ligde 22. haftanın sonucu merakla beklenen ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçında 3. sıradaki Trabzonspor ile 2. sıradaki Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Zorlu maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Trabzonspor, ligde geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe ise geride kalan 21 haftada topladığı 49 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor.

FATİH TEKKE TARİHE GEÇEBİLİR

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu müsabaka, bordo-mavili takım açısından zirve yarışında daha iddialı bir konuma gelmenin yanı sıra derbi hasretini de sonlandırma fırsatı sunuyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin bordo-mavili takımın başında büyük maçlardaki ilk galibiyetini alma ihtimali sebebiyle mücadelenin önemi daha da artıyor.

7 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda çıkış yakalasa da büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi.

Bordo-mavililer, Tekke döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa’da birer olmak üzere oynadığı toplam 7 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Trabzonspor söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE İLE 3. RANDEVUSU

Trabzonspor, Fatih Tekke idaresinde Fenerbahçe ile 3. kez karşı karşıya gelecek. Karadeniz temsilcisi, Fatih Tekke yönetiminde sarı-lacivertliler ile ligde oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 5 gol gören Karadeniz temsilcisi, 1 gol atabildi. İstanbul’da oynanan mücadeleler 4-1 ve 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.

Öte yandan Trabzonspor, Tekke’nin görev yaptığı dönemde büyük maçlarda 5 gol bulurken, 17 gole ise engel olamadı.

Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavililerin büyük maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde:

• Fenerbahçe: 4 - 1 Trabzonspor

• Trabzonspor: 0 - 2 Galatasaray

• Galatasaray: 3 - 0 Trabzonspor (Türkiye Kupası)

• Fenerbahçe: 1 - 0 Trabzonspor

• Galatasaray: 0 - 0 Trabzonspor

• Trabzonspor: 3 - 3 Beşiktaş

• Galatasaray: 4 - 1 Trabzonspor (Süper Kupa yarı final)