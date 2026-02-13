Menü Kapat
Editor
 | Yasin Aşan

Fatih Tekke ilki başarmak istiyor! Fenerbahçe maçı tarihe geçebilir

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın sonucu merakla beklenen dev maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği karşılaşma, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke için de ayrı bir anlam ifade edebilir. Tekke, büyük maçlardaki ilk galibiyetini almak için Fenerbahçe karşısına çıkacak...

Fatih Tekke ilki başarmak istiyor! Fenerbahçe maçı tarihe geçebilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 10:15

'de 22. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Ligde 22. haftanın sonucu merakla beklenen ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçında 3. sıradaki ile 2. sıradaki , yarın saat 20.00'de Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Zorlu maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Fatih Tekke ilki başarmak istiyor! Fenerbahçe maçı tarihe geçebilir

Trabzonspor, ligde geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe ise geride kalan 21 haftada topladığı 49 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor.

FATİH TEKKE TARİHE GEÇEBİLİR

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu müsabaka, bordo-mavili takım açısından zirve yarışında daha iddialı bir konuma gelmenin yanı sıra derbi hasretini de sonlandırma fırsatı sunuyor. Teknik Direktör 'nin bordo-mavili takımın başında büyük maçlardaki ilk galibiyetini alma ihtimali sebebiyle mücadelenin önemi daha da artıyor.

Fatih Tekke ilki başarmak istiyor! Fenerbahçe maçı tarihe geçebilir

7 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda çıkış yakalasa da büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi.

Bordo-mavililer, Tekke döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa’da birer olmak üzere oynadığı toplam 7 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Trabzonspor söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Fatih Tekke ilki başarmak istiyor! Fenerbahçe maçı tarihe geçebilir

FENERBAHÇE İLE 3. RANDEVUSU

Trabzonspor, Fatih Tekke idaresinde Fenerbahçe ile 3. kez karşı karşıya gelecek. Karadeniz temsilcisi, Fatih Tekke yönetiminde sarı-lacivertliler ile ligde oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 5 gol gören Karadeniz temsilcisi, 1 gol atabildi. İstanbul’da oynanan mücadeleler 4-1 ve 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.

Öte yandan Trabzonspor, Tekke’nin görev yaptığı dönemde büyük maçlarda 5 gol bulurken, 17 gole ise engel olamadı.

Fatih Tekke ilki başarmak istiyor! Fenerbahçe maçı tarihe geçebilir

Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavililerin büyük maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde:

• Fenerbahçe: 4 - 1 Trabzonspor
• Trabzonspor: 0 - 2 Galatasaray
• Galatasaray: 3 - 0 Trabzonspor (Türkiye Kupası)
• Fenerbahçe: 1 - 0 Trabzonspor
• Galatasaray: 0 - 0 Trabzonspor
• Trabzonspor: 3 - 3 Beşiktaş
• Galatasaray: 4 - 1 Trabzonspor (Süper Kupa yarı final)

ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#trendyol süper lig
#fatih tekke
#Fenerbahçe
#Şampiyonluk Yarışı
#Spor
