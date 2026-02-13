Menü Kapat
Galatasaray'da Juventus maçı öncesi transfer alarmı! Bütün gözler onların üzerinde olacak: 3 isim için yakın takip!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile tarihi bir randevuya hazırlanan Galatasaray’da transfer harekatı erken başladı. Sarı-kırmızılıların 17 ve 25 Şubat’ta oynayacağı dev maçlar öncesi Avrupa’nın dev kulüpleri rotayı İstanbul’a kırdı. İngiliz, İspanyol ve Alman gözlemcilerin tribünden özel olarak takip edeceği 3 isim netleşti. İşte o futbolcular...

Trendyol Süper Lig devi , Devler Ligi'nde İtalyan devi ile kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, Sarı-Kırmızılı camiada yeni gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'da Juventus maçı öncesi transfer alarmı! Bütün gözler onların üzerinde olacak: 3 isim için yakın takip!

Avrupa futbolunun elit kulüpleri, Galatasaray’ın bu sezonki çıkışında kilit rol oynayan üç ismi mercek altına aldı. Özellikle ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği bu üç yıldız için Juventus eşleşmesi, sadece bir tur mücadelesi değil, aynı zamanda Avrupa kariyerleri için dev bir vitrin anlamı taşıyor.

Galatasaray'da Juventus maçı öncesi transfer alarmı! Bütün gözler onların üzerinde olacak: 3 isim için yakın takip!

PREMİER LİG DEVLERİ BARIŞ ALPER VE YUNUS'UN PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon sergiledikleri performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan milli yıldızlar Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, borsasının en çok konuşulan isimleri haline geldi.

Galatasaray'da Juventus maçı öncesi transfer alarmı! Bütün gözler onların üzerinde olacak: 3 isim için yakın takip!

BARIŞ ALPER YILMAZ

Bu sezon çıktığı 31 maçtaki fizik gücü ve hızıyla dikkat çeken milli oyuncu, özellikle İngiliz ekiplerinin listesinde ilk sırada.

Galatasaray'da Juventus maçı öncesi transfer alarmı! Bütün gözler onların üzerinde olacak: 3 isim için yakın takip!

YUNUS AKGÜN

28 maçta sergilediği teknik kapasite ve skor katkısıyla İspanyol ve Alman gözlemcilerin radarına girmiş durumda.

Galatasaray'da Juventus maçı öncesi transfer alarmı! Bütün gözler onların üzerinde olacak: 3 isim için yakın takip!

WİLFRİED SİNGO İÇİN KRİTİK SINAV

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo, sakatlıklarla boğuştuğu bu sezonda kendisini kanıtlamak için büyük bir fırsat yakaladı. Şu ana kadar sadece 12 maçta forma giyebilen başarılı sağ bekin, Juventus karşısındaki performansı Avrupa kariyerinin yönünü belirleyecek.

Galatasaray'da Juventus maçı öncesi transfer alarmı! Bütün gözler onların üzerinde olacak: 3 isim için yakın takip!

TRİBÜNLER "AJAN" KAYNAYACAK!

Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin bu üç oyuncu için yoğun bir mesai harcadığı öğrenildi. Bunun yanı sıra La Liga ve Bundesliga’dan gelen gözlemcilerin de tribünde notlar alacağı belirtiliyor.

Galatasaray'da Juventus maçı öncesi transfer alarmı! Bütün gözler onların üzerinde olacak: 3 isim için yakın takip!
