Spor
Galatasaray Juventus maçı biletleri ne kadar satışa çıktı mı?

Galatasaray Juventus maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusu maç takviminin yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konu oldu. Rams Park'ta oynanacak UEFA mücadelesinin bilet ücretleri, satış tarihi ve maç programı hakkında tüm ayrıntılar. Peki, Galatasaray Juventus maçı biletleri ne kadar satışa çıktı mı?

Galatasaray Juventus maçı biletleri ne kadar satışa çıktı mı?
’ın organizasyonundaki serüveni dev bir randevu ile devam ediyor.

Sarı-kırmızılı temsilcimizin İtalyan devi ile eşleşmesi, futbolseverlerde büyük bir heyecan oluşturdu.

İstanbul’da oynanacak ilk müsabaka öncesinde taraftarlar, Galatasaray Juventus maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak ve fiyatları ne kadar sorularına yanıt arıyor.

Galatasaray Juventus maçı biletleri ne kadar satışa çıktı mı?

GALATASARAY JUVENTUS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Juventus karşılaşması için resmi bilet fiyatları henüz duyurulmadı.

Ancak Galatasaray'ın son dönemde UEFA organizasyonlarında uyguladığı fiyat politikası, taraftarlar için bir referans noktası sağlıyor. Kulübün son olarak evinde oynadığı Atletico Madrid müsabakasındaki bilet kategorileri ve fiyat listesi şu şekildeydi:

  • Premium: 45.000 TL
  • Delux: 44.500 TL
  • Lux: 44.250 TL
  • Classic: 44.000 TL
  • Kategori 1: 28.000 TL
  • Kategori 2: 27.500 TL
  • Kategori 3: 23.000 TL
  • Kategori 4: 22.500 TL
  • Kategori 5: 19.000 TL
  • Kategori 6: 18.000 TL
  • Kategori 7: 13.000 TL
  • Kategori 8: 9.000 TL
  • Kategori 9: 7.500 TL
  • Kategori 10: 2.350 TL
  • Kategori 11: 2.300 TL
  • Misafir Tribünü: 2.300 TL

Juventus maçı için de bu rakamlara benzer bir fiyatlandırma yapılması beklenmekle birlikte, kesin ücretler satış duyurusuyla birlikte netleşecektir.

Galatasaray Juventus maçı biletleri ne kadar satışa çıktı mı?

GALATASARAY JUVENTUS MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray ile Juventus arasında Rams Park'ta oynanacak olan dev karşılaşmanın bilet satış süreci henüz resmi olarak başlamadı.

Galatasaray Juventus maçı, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

