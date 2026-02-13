Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı Süper Lig yolunda: 25 milyonluk operasyonu duyurdular!

İngiltere Premier Lig’de Tottenham forması giyen Brezilyalı süper golcü Richarlison, Ada’ya veda ediyor. Dünyaca ünlü santrforun yeni durağı için Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Brezilya basını, 28 yaşındaki yıldızın Türkiye kararını ve Tottenham’ın talep ettiği bonservisi duyurdu. İşte detaylar...

13.02.2026
13.02.2026
saat ikonu 11:47
13.02.2026
saat ikonu 11:47

Trendyol Süper Lig’de sadece şampiyonluk yarışı değil, transfer yarışı da kızışıyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana ’ın radarında olan ve taraftarların hayallerini süsleyen Richarlison için bu kez de tüm devreye girdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı Süper Lig yolunda: 25 milyonluk operasyonu duyurdular!

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı Süper Lig yolunda: 25 milyonluk operasyonu duyurdular!

ESPN Brezilya tarafından paylaşılan habere göre; ile yol ayrımına gelen 28 yaşındaki Sambacı, kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak bakıyor. 2026 Dünya Kupası sonrası gerçekleşmesi beklenen bu dev hamle için İstanbul’un iki yakası arasında adeta bir transfer savaşı başladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı Süper Lig yolunda: 25 milyonluk operasyonu duyurdular!

TOTTENHAM KAPIYI AÇTI: 25 MİLYON EURO

2022 yılında Everton'dan 58 milyon euroya transfer edilen Richarlison için Tottenham yönetimi indirim kararı aldı. İngiliz devinin, sözleşmesi 2027'de bitecek olan oyuncu için 25 milyon euro seviyesindeki teklifleri kabul edeceği öğrenildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı Süper Lig yolunda: 25 milyonluk operasyonu duyurdular!

GALATASARAY YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon da adı sarı-kırmızılı camiayla anılan Richarlison için Galatasaray yönetimi adeta pusuda bekliyor. Icardi ve Osimhen gibi dünya çapındaki golcü operasyonlarıyla adından söz ettiren Aslan, Richarlison’u da kadrosuna katarak Avrupa’daki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı Süper Lig yolunda: 25 milyonluk operasyonu duyurdular!

FENERBAHÇE'DE YENİDEN "BREZİLYALI EKOLÜ"

Ocak transfer döneminde Jhon Duran ve En-Nesyri'nin ayrılığı sonrası santrfor hattında yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, Richarlison'u "yeni lider" olarak görüyor. Suudi Arabistan kulüplerinin kemer sıkma politikasına girmesiyle birlikte, Kanarya’nın bu transferde eli oldukça güçlendi. Brezilya basını, oyuncunun tercihinin büyük ihtimalle Türkiye olacağını vurguluyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı Süper Lig yolunda: 25 milyonluk operasyonu duyurdular!

SUUDİLER YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Haberde yer alan en kritik detay ise Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki değişim. Mali açıdan yeniden yapılanan ve yüksek maliyetli transferlerden kaçınan Arap kulüplerinin aksine, Türkiye'deki şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupaları garantisi Richarlison’u cezbediyor. Flamengo'nun 30 milyon euroyu gözden çıkarmasına rağmen, yıldız oyuncunun Avrupa seviyesinde kalmak için İstanbul devlerine sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı Süper Lig yolunda: 25 milyonluk operasyonu duyurdular!

PREMİER LİG KARNESİ

Brezilyalı golcü, bu sezon Tottenham formasıyla 31 maçta 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı Süper Lig yolunda: 25 milyonluk operasyonu duyurdular!
