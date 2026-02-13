Trendyol Süper Lig’de sadece şampiyonluk yarışı değil, transfer yarışı da kızışıyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana Galatasaray’ın radarında olan ve taraftarların hayallerini süsleyen Richarlison için bu kez Fenerbahçe de tüm devreye girdi.

Dinle

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı Süper Lig yolunda: 25 milyonluk operasyonu duyurdular! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 134

ESPN Brezilya tarafından paylaşılan habere göre; Tottenham ile yol ayrımına gelen 28 yaşındaki Sambacı, kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak bakıyor. 2026 Dünya Kupası sonrası gerçekleşmesi beklenen bu dev hamle için İstanbul’un iki yakası arasında adeta bir transfer savaşı başladı.

TOTTENHAM KAPIYI AÇTI: 25 MİLYON EURO

2022 yılında Everton'dan 58 milyon euroya transfer edilen Richarlison için Tottenham yönetimi indirim kararı aldı. İngiliz devinin, sözleşmesi 2027'de bitecek olan oyuncu için 25 milyon euro seviyesindeki teklifleri kabul edeceği öğrenildi.

GALATASARAY YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon da adı sarı-kırmızılı camiayla anılan Richarlison için Galatasaray yönetimi adeta pusuda bekliyor. Icardi ve Osimhen gibi dünya çapındaki golcü operasyonlarıyla adından söz ettiren Aslan, Richarlison’u da kadrosuna katarak Avrupa’daki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE YENİDEN "BREZİLYALI EKOLÜ"

Ocak transfer döneminde Jhon Duran ve En-Nesyri'nin ayrılığı sonrası santrfor hattında yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, Richarlison'u "yeni lider" olarak görüyor. Suudi Arabistan kulüplerinin kemer sıkma politikasına girmesiyle birlikte, Kanarya’nın bu transferde eli oldukça güçlendi. Brezilya basını, oyuncunun tercihinin büyük ihtimalle Türkiye olacağını vurguluyor.

SUUDİLER YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Haberde yer alan en kritik detay ise Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki değişim. Mali açıdan yeniden yapılanan ve yüksek maliyetli transferlerden kaçınan Arap kulüplerinin aksine, Türkiye'deki şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupaları garantisi Richarlison’u cezbediyor. Flamengo'nun 30 milyon euroyu gözden çıkarmasına rağmen, yıldız oyuncunun Avrupa seviyesinde kalmak için İstanbul devlerine sıcak baktığı kaydedildi.

PREMİER LİG KARNESİ

Brezilyalı golcü, bu sezon Tottenham formasıyla 31 maçta 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.