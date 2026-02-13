ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

Kategoriler
ABD merkezli CBS News'ün üniversite açıklamasına dayandırdığı haberine göre, dün South Carolina Eyalet Üniversitesi'nde (SCSU) öğrencilerin konakladığı "Hugine Suites" konut kompleksinde silahlı saldırı yaşandı.
Haberde, ihbar üzerine kolluk kuvvetlerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
South Carolina Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Kurbanların kimlikleri ile yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Yaklaşık 3 bin öğrencinin öğrenim gördüğü SCSU’da bugün ders yapılmayacağı açıklandı.