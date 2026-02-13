Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

ABD'nin South Carolina Eyalet Üniversitesinde (SCSU) silahlı saldırı meydana geldi. saldırı sonucu yapılan ilk incelemelerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 11:41

ABD merkezli CBS News'ün açıklamasına dayandırdığı haberine göre, dün South Carolina Eyalet Üniversitesi'nde (SCSU) öğrencilerin konakladığı "Hugine Suites" konut kompleksinde yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Dün South Carolina Eyalet Üniversitesi'nde (SCSU) öğrenci konut kompleksinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
South Carolina Eyalet Üniversitesi (SCSU) öğrenci konut kompleksinde silahlı saldırı meydana geldi.
Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.
Kurbanların kimlikleri ve yaralının durumu hakkında bilgi verilmedi.
Üniversitede bugün derslerin yapılmayacağı açıklandı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Haberde, ihbar üzerine kolluk kuvvetlerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

KURBANLARIN KİMLİKLERİ AÇIKLANMADI

South Carolina Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Kurbanların kimlikleri ile yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Yaklaşık 3 bin öğrencinin öğrenim gördüğü SCSU’da bugün ders yapılmayacağı açıklandı.

