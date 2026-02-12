Okula silahlı saldırıda öğretmen hayatını kaybetti! Tayland şoku atlatmaya çalışıyor

Tayland'ın Songkhla eyaletine bağlı Hat Yai şehrinde dün silahlı bir saldırgan Phatong Prathan Keeriwat Okulu'na girdi. Öğretmenleri ve öğrencileri rehin alan saldırgan, bazılarını da yaraladı. Saldırganın 18 yaşındaki bir genç olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Bir polis memurundan silah çaldığı ortaya çıkan saldırganın yaraladığı okulun müdürü de olan öğretmen Sasiphat Sinsamosorn ise hayatını kaybetti. Öğretmenin kaldırıldığı hastanede, iç organ yaralanmaları ve aşırı kan kaybı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralı öğrencilerin ise tedavisi sürüyor.

SALDIRGANIN OKULDA KIZ KARDEŞİ VARDI

Polis, açıklamasında saldırganın okulda kız kardeşi olduğunu, madde bağımlılığı geçmişi bulunduğunu ve aralık ayında bir psikiyatri hastanesinden taburcu edildiğini söyledi.

TAYLAND'DA OKULA SİLAHLI SALDIRI

Saldırgan ülkenin güneyindeki Songkhla eyaletine bağlı Hat Yai şehrindeki Phatong Prathan Keeriwat Okuluna silahla girmiş, çok sayıda öğrenci ve öğretmeni rehin almıştı. Okuldan 2-3 el silah sesi yükselmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti.

Okulu tahliye ederek bölgeyi kordon altına alan polisin başlattığı operasyonda saldırgan yakalanarak gözaltına alınmış, olayda bir öğrenci ve bir öğretmen 2 kişi yaralanmıştı. Rehin alınanlar da kurtarılmıştı. Rehine krizi 2 saat sürmüştü.