Tayland'da okula silahlı saldırı: Öğretmen ve öğrenciler yaralandı, rehin alındı

Tayland'ın güneyinde bulunan Hat Yai şehrindeki Patong Prathankiriwat Okulu'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, öğretmenlere ve öğrencilere ateş açtı, yaralıların olduğu bildirildi. Okulda bulunan öğretmen ve öğrenciler rehin alındı. Bazı öğrenciler kaçmayı başardı ve okuldan dışarı koştular.

Polisler, şüphelinin 18 yaşındaki "Khem" olduğunu tespit etti. Hat Yai polisi, özel harekat ekipleri ve kurtarma görevlileri bölgeye sevk edildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Wichian Soboon, "Fail yakalandı'' açıklamasında bulundu ve en az 3 kişinin yaralandığını duyurdu.