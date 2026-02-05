Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Üç çocuk babası canice öldürdü! Eli bıçaklı katıl kıskıvrak yakalandı

Denizli’de 3 çocuk babası Mehmet Ali Zengin bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemelerde hayatını kaybeden Zengin’in kamyonet içinde bir şahıs ile tartıştığı ve bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Geniş çaplı aramaların ardından zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 13:56

Merkezefendi ilçesinde saat 05.00 sıralarında vatandaşlar boş arazideki kamyonetin içinde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını görerek 112’ye ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri kamyonetteki kişinin mobilya imalatçısı ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Zengin (32) olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Zengin'in farklı noktalardan 3 bıçak darbesi aldığı ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Üç çocuk babası canice öldürdü! Eli bıçaklı katıl kıskıvrak yakalandı

Olay yerinde polis ekipleri ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı geniş çaplı incelemelerin ardından E.K. ile kamyonetin içinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ve tartışmanın ardından E.K.’nın yanında bulunduğu bıçak ile Mehmet Ali Zengin’i 3 yerden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Geniş çaplı aramaların ardından bıçaklı cinayet faili E.K. yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Semt pazarında vahşet! "Adam mısın?" dedi, bıçağı göğsüne sapladı: Katil zanlısının savunması şoke etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de filmleri aratmayan olay! CEO katilini kaçırmak için FBI kılığına girip içeri sızdı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.