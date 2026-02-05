Üç çocuk babası canice öldürdü! Eli bıçaklı katıl kıskıvrak yakalandı

Merkezefendi ilçesinde saat 05.00 sıralarında vatandaşlar boş arazideki kamyonetin içinde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını görerek 112’ye ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri kamyonetteki kişinin mobilya imalatçısı ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Zengin (32) olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Zengin'in farklı noktalardan 3 bıçak darbesi aldığı ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde polis ekipleri ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı geniş çaplı incelemelerin ardından E.K. ile kamyonetin içinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ve tartışmanın ardından E.K.’nın yanında bulunduğu bıçak ile Mehmet Ali Zengin’i 3 yerden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Geniş çaplı aramaların ardından bıçaklı cinayet faili E.K. yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.