ABD'de filmleri aratmayan olay! CEO katilini kaçırmak için FBI kılığına girip içeri sızdı

ABD'nin Minnesota eyaletinden olduğu bildirilen Mark Anderson'un 28 Ocak tarihinde, FBI ajanı gibi davranarak, UnitedHealthCare Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ı öldürmekten yargılanan Luigi Mangione'yi New York'ta tutuklu yargılandığı gözaltı merkezinden kaçırmaya çalıştığı sırada gözaltına alındığı belirtildi.

New York Doğu Bölge Mahkemesi savcıları tarafından hazırlanan dosyada Anderson'un, Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne gelerek, FBI ajanı olduğunu ve Mangione'nin serbest bırakılması için mahkeme emri bulunduğunu ileri sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Federal ajan kılığında "yetkilileri kandıma girişimi" nedeniyle suçlanan Anderson'ın, kimliği sorulduğunda Minnesota eyaletine ait ehliyetini gösterdiği, bununla birlikte hazırladığı çok sayıda belgeyi görevlilere verdiği kaydedildi.

Savcılık dosyasına göre Anderson çantasında silahlar, barbekü çatalı ve pizza kesici alet bulunduğunu söyledi.

MADURO İLE AYNI MERKEZİ PAYLAŞIYOR

Mangione'nin gözaltı merkezinden kaçırılma girişimi, UnitedHealthcare'in CEO'sunu öldürmekle yargılanan zanlının mahkemeye çıkarılacağı tarihten iki gün önce yaşandı.

ABD'nin gece baskınıyla alıkoyarak yargılamak için New York'a getirdiği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores de, Mangione'nin kaçırılma girişiminin yaşandığı gözaltı merkezinde tutuluyor.

CEO'YA SALDIRI

ABD'de UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık 2024'te New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, polise yapılan ihbar üzerine, restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunan şüphelinin, Maryland eyaleti doğumlu, Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğunu bildirmişti.

New York Polis Departmanı başdedektifi Joseph Kenny de Mangione'nin üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcıyla yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yazılmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaşmıştı.