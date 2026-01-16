Menü Kapat
Dünya
 | Murat Makas

Rus Büyükelçi Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı Kanada'da yeni ismiyle ortaya çıktı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından olan ve Kanada’ya firar eden FETÖ’cü Cemal Karaata’nın adını değiştirdiği ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 14:46

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından olan ve Kanada’ya firar eden FETÖ’cü Cemal Karaata’nın adını Salih Ada olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

Türkiye’de Kırmızı Bültenle aranan Karaata isim değişikliği ile Kanada’da olduğu belirlendi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, FETÖ mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynaklar, Karaata’nın "Salih Ada" adıyla "Qualia Counselling Services" isimli bir şirkette psikoterapist olarak çalıştığını, anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü alanlarında hizmet verdiğini aktardı. Söz konusu kişinin, "Waterloo The Boardwalk Suite 406" adresinde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden biri olduğu belirtilen Karaata’nın, örgüt içinde "Sadık" ve "Yavuz" kod adlarını kullandığı, firar etmeden önce Türkiye’de kapatılan Fatih Üniversitesi İngilizce Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptığı ifade edildi. Güvenlik kaynakları, Karaata’nın akademisyen kimliğini casusluk faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullandığını değerlendirdi.

RUSYA TARAFINDAN KAÇIRILMA ENDİŞESİ TAŞIYOR

Güvenlik kaynakları, Karaata’nın isim değiştirmesindeki temel nedenlerden birinin Rusya tarafından hedef alınma veya kaçırılma endişesi olduğunu bildirdi. Firari şüphelinin, Kanada’da bulunduğu süre boyunca bu korkuyla hareket ettiği ve ülkenin güvenlik birimleriyle periyodik temaslarda bulunduğu öğrenildi.

FETÖ’NÜN YURT DIŞI YAPILANMASI YAKINDAN İZLENİYOR

Kaynaklar, FETÖ’nün Avrupa ve Amerika kıtasında firari durumda bulunan örgüt mensuplarını korumaya devam ettiğini, özellikle casusluk faaliyetlerinde yer alan isimlerin güvenliğinin örgüt tarafından sağlandığını aktardı. Bu kapsamda bazı örgüt mensuplarının bulundukları ülkelerde isim değişikliğine gittiği, kendileri ve aile bireyleri için farklı Türkçe veya yabancı isimler kullandığı tespit edildi.

Örgütün, ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki yapılanmalarında mahrem imamlar görevlendirdiği, özellikle charter school yapılanmaları üzerinden örgüt mensuplarına farklı unvanlar altında maaş ödendiği bilgisi de güvenlik birimlerince değerlendiriliyor.

TEMEL İHTİYAÇLARI ÖRGÜT TARAFINDAN KARŞILANIYOR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında, MİT mahrem yapılanmasına bağlı çok sayıda FETÖ mensubunun Karlov suikastı, MİT TIR’ları ve benzeri davalarda uzun hapis cezalarına çarptırıldığına dikkat çeken kaynaklar, örgütün üst kadrolarında yer alan bazı isimlerin ise yurt dışına kaçarak rahat bir yaşam sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda Karaata’nın da Kanada’da örgüt imkânlarıyla yaşamını sürdürdüğü, çocuklarının eğitim giderleri ile barınma ve diğer temel ihtiyaçlarının örgüt tarafından karşılandığı değerlendiriliyor.

