TGRT Haber
 Baran Aksoy

Ahmed eş-Şara’ya suikast girişimi: Üst düzey yetkili duyurdu

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’ya yönelik terör örgütü DEAŞ'ın suikast girişiminin engellendiği duyuruldu. Şara'nın resmi törende hedef aldığını aktaran kaynaklar, suikast girişimine ilişkin fazla detay vermedi.

Ahmed eş-Şara’ya suikast girişimi: Üst düzey yetkili duyurdu
IHA
10.11.2025
saat ikonu 14:26
10.11.2025
10.11.2025 14:44

Adı açıklanmayan iki üst düzey yetkili, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’ya yönelik terör örgütü 'ın suikast girişiminde bulunduğunu açıkladı. İki suikast girişiminin de engellendiğini duyuran üst düzey yetkililer, bu girişimlerin son birkaç ay içinde gerçekleştiğini aktardı.

Ahmed eş-Şara’ya suikast girişimi: Üst düzey yetkili duyurdu

Şara’nın devrik lider Beşar Esad’ın ardından ülkede istikrarı sağlama çabalarının doğrudan hedef alındığını vurguladı. Suikast girişimlerine ilişkin fazla bir detay paylaşılmadı.

Ahmed eş-Şara’ya suikast girişimi: Üst düzey yetkili duyurdu

BEYAZ SARAY’DA İLK SURİYE LİDERİ

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Başkanı ile bugün yapacağı görüşme için başkent Washington D.C.'ye cumartesi gece saatlerine gelmişti. Ahmed eş-Şara, bugün 'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Ahmed eş-Şara’ya suikast girişimi: Üst düzey yetkili duyurdu

TRUMP'LA GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULACAK?

Görüşmede, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ'ın Suriye'de hala var olan unsurlarıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar, Suriye'deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Muhalif örgütlere üye genç ajan çıktı! Bilgileri 'hediye paketi' gibi gönderiyordu
Suriye lideri Ahmed Şara Trump'la görüşmeden önce IMF'yi ziyaret etti
