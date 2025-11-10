Suriye lideri Ahmed Şara Trump'la görüşmeden önce IMF'yi ziyaret etti

Kategoriler
Suriye lideri Ahmed eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere dün ABD'ye geldi. Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelecek olan Şara, öncesinde Washington D.C.'de temaslarda bulundu.
Ahmed eş-Şara, temasları kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Suriyeli lideri, IMF Başkanı Kristalina Georgieva karşıladı.
Kristalina Georgieva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IMF'de Başkan Ahmed eş-Şara'yı ağırlamak bir ayrıcalıktı. Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği ekonomik dönüşümü -ki hükümeti bunu mümkün kılıyor- görüştük. IMF'nin, başta kilit kurumlara yönelik mevcut teknik desteğimiz aracılığıyla olmak üzere, yardım etmeye hazır olduğunu yineledim" ifadelerini kullandı.