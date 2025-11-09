Suriye lideri Şara, ABD'nin üst düzey askeri yetkilileriyle basketbol oynadı

Suriye lideri Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile yarın yapacağı görüşme için başkent Washington D.C.'ye geldi. Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD’nin üst düzey askeri yetkilileriyle birlikte basketbol oynarken görüntülendi.

Bu sıra dışı kareler, Şam–Washington hattında ilişkilerin normalleşme sürecine girdiğinin sembolü olarak yorumlandı.

Şeybani, basketbol maçından bir videoyu Instagram hesabında paylaşarak şu notu düştü:

''Çalış, ama daha sert oyna. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ve Uluslararası IŞİD Karşıtı Koalisyon’un başındaki Tuğgeneral Kevin Lambert ile birkaç hücum denemesi yaptık.''