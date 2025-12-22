Venezuela hattında gerilim tırmandı: Petrol fiyatları yukarı döndü

Menü Kapat
Aralık 22, 2025 11:17
1
ABD’nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine müdahale edildiğini açıklaması, arz güvenliğine dair endişeleri artırdı. Piyasada tansiyon yükselirken petrol fiyatları da bu belirsizliğe tepki verdi.

2
Petrol piyasaları yeni güne jeopolitik bir gerilimle başladı. ABD’li yetkililerin, Venezuela açıklarında uluslararası sularda seyreden bir petrol tankerinin durdurulduğunu duyurması, arz güvenliği konusundaki soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Açıkçası, piyasalar bu tür müdahalelere fazlasıyla hassas.

3
Bu gelişmenin ardından petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Brent petrolü 55 sentlik artışla varil başına 61,02 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü ham petrol de 51 sent değer kazanarak 57,03 dolardan işlem gördü.

4
GÖZLER KRİTİK DİRENÇ SEVİYESİNDE

Analistlere göre yükselişin teknik boyutu da yakından izleniyor. Piyasada, Brent petrolünün kısa vadede 61,34 dolar seviyesini test etmesi bekleniyor. Yani fiyatlar, önemli bir eşikte dolaşıyor.

Sparta Commodities Kıdemli Petrol Piyasası Analisti June Goh, piyasanın Trump yönetiminin Venezuela petrol ticaretine karşı giderek daha sert bir tutum aldığını fark etmeye başladığını söylüyor. Goh’a göre, temel göstergeler açısından zayıf sayılabilecek bir piyasada, jeopolitik riskler fiyatları ayakta tutan ana unsur hâline gelmiş durumda. Buna Rusya-Ukrayna hattındaki gerilim de eklenince, petrol cephesinde yukarı yönlü baskı kaçınılmaz oluyor.

5
ABD’DEN ÜST ÜSTE OPERASYONLAR

ABD Sahil Güvenliği’nin, Venezuela yakınlarında uluslararası sularda bir petrol tankerini takip ettiği belirtiliyor. Bu girişimin sonuçlanması hâlinde, hafta sonu gerçekleşen ikinci, son iki haftada ise üçüncü operasyon olacak. Yani bölgede art arda gelen hamleler söz konusu.

IG analisti Tony Sycamore da fiyatlardaki toparlanmanın arkasında bu sert mesajların olduğunu düşünüyor. Sycamore’a göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırıma tabi Venezuelalı petrol tankerlerine “tam ve eksiksiz” bir abluka uygulanacağını açıklaması, piyasada risk algısını belirgin şekilde yükseltti.

6
KARADENİZ VE AKDENİZ HATTI DA DEVREDE

Öte yandan jeopolitik gerilim sadece Venezuela ile sınırlı değil. Akdeniz’de bir Rus “gölge filo” gemisine yönelik Ukrayna insansız hava aracı saldırısına dair haberler de piyasada yankı buldu. Dün gece ise Ukrayna’nın, Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Volna terminalinde iki gemiyi vurduğu bildirildi.

