Venezuela hattında gerilim tırmandı: Petrol fiyatları yukarı döndü

ABD’DEN ÜST ÜSTE OPERASYONLAR

ABD Sahil Güvenliği’nin, Venezuela yakınlarında uluslararası sularda bir petrol tankerini takip ettiği belirtiliyor. Bu girişimin sonuçlanması hâlinde, hafta sonu gerçekleşen ikinci, son iki haftada ise üçüncü operasyon olacak. Yani bölgede art arda gelen hamleler söz konusu.

IG analisti Tony Sycamore da fiyatlardaki toparlanmanın arkasında bu sert mesajların olduğunu düşünüyor. Sycamore’a göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırıma tabi Venezuelalı petrol tankerlerine “tam ve eksiksiz” bir abluka uygulanacağını açıklaması, piyasada risk algısını belirgin şekilde yükseltti.