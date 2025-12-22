Ahmet Kıvanç'tan emeklilik için dilekçe uyarısı! 'Ömür boyu yüzde 30-31 oranında daha fazla emekli aylığı alacaklar'

2026’DA KIDEM TAZMİNATI ARTIŞINA DİKKAT

İşçilerin kıdem tazminatı tavanı 2026 yılı ocak ayında önceki yıllara göre daha yüksek artacak. Enflasyon yüzde 31 olursa kıdem tazminatı tavanı yüzde 18,70 oranında, enflasyon yüzde 32 olursa yüzde 19,60 oranında, enflasyon yüzde 33 olursa da kıdem tazminatı tavanı yüzde 20,51 oranında artacak.

Kıdem tazminatı tavanı brüt ücreti yüksek işçiler için çok büyük önem taşıyor. Kıdem tazminatı tavanı 31 Aralık 2025 tarihine kadar işten ayrılan işçiler için 53.919,68 TL olarak uygulanacak. İşçinin brüt ücreti ne olursa olsun iş yerinde çalıştığı her yıl için alacağı kıdem tazminatı bu tutarı aşamayacak.