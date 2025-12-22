Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

1 Ocak yılbaşı tatili 4 güne uzatılacak mı? Yılbaşı kaç gün tatil, 31 Aralık yarım gün mü?

1 Ocak 2026 tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı gündeme geldi. Bu yıl 1 Ocak tarihi perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak 2026'nın perşembe gününe denk gelmesinden dolayı 2 Ocak 2026 Cuma gününün tatil yapılıp yapılmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki yılbaşı tatili 4 güne uzatılacak mı? 31 Aralık yarım gün mü?

Yılbaşı tatiline sayılı günler kaldı. Türkiye'de tarihi resmi tatiller arasında yer alıyor. 1 Ocak tarihinin bu yıl perşembe gününe denk gelmesinden dolayı yılbaşı tatilinin 4 güne uzatılıp, uzatılmayacağı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından 1 Ocak yılbaşı tatili 4 güne uzatılacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

YILBAŞI TATİLİ 4 GÜNE UZATILACAK MI?

Yılbaşı taitlinin 4 güne uzatılması için 2 Ocak 2026 Cuma gününün olarak ilan edilmesi gerekiyor. Bu sayede hafta sonuyla birleştirilerek yılbaşı tatili 4 güne çıkarılabilir. Ancak yetkililer tarafından 2 Ocak 2026 Cuma gününün resmi tatil ilan edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu kapsamda yılbaşı tatili 4 güne uzatılmayacak. Yılbaşı tatili sadece 1 Ocak 2026 tarihini kapsayacak ve 1 gün sürecek.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık 2025 tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu kapsamda 31 Aralık 2025 tarihi yarım gün de olmayacak. 31 Aralık tarihinde kurumlar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'nda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda yılbaşı tatili sadece 1 gün olacak. 2 Ocak 2025 Cuma günü okullar, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, sağlık ocakları, aile hekimleri, hastaneler ve kargo firmaları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

