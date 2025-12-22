İslam Memiş'ten altın yatımcısına ev-araba uyarısı: 2026'da üzülmeyin!

Kategoriler
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı TGRT Haber canlı yayınında yılın son günlerinde yeniden yükseliş trendine giren altın ve gümüşle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş’in öngörüleri şöyle:
“Altın yeni haftaya da yükselişle başladı ve yılı da yükselişle bitirecek gibi duruyor.
Ons altın 1979 yılından beri yani 46 yılın tarihi zirvesi 4400 dolar seviyesinin üzerinde. Şu anda 4414 dolar seviyesinde uluslararası piyasalarda.
Gram altın tarafında 6112 lira seviyesi var karşımızda.
Burada da yine 6000 lira seviyesi üzerindeki hareketler devam ediyor.
NEDEN BU KADAR YÜKSELDİ?
Çünkü hafta çok kısa yani Çarşamba, Perşembe, Cuma tatil Amerika'da ve Avrupa'da kısa bir hafta olacak.
Riskten kaçınmak için büyük tüccarlar alım yapıyor.
Riske çok girmek istemiyor.
Merkez bankaları da fiziki talepte bulunuyor.
Dolayısıyla da bu talep karşısında tekrar yılı yükselişi de tamamlayacak gibi duruyor.
ALTIN TARAFINDA ALIMLAR HIZLANDI
Altın tarafındaki hikaye böyle yani alımlar tekrar hızlandı ve yeni rekorlar da kaçınmaz oldu. Yine 2026 yılına ilişkin ons ve gram tarafında yükseliş beklentimiz devam ediyor.
Yine yılın ilk yarısında yani 2026 yılının Haziran ayına kadar 4800-4880 dolar seviyesi. Gram altın tarafında 8.000 belki 5 haneli rakamda. Yine sürpriz olmayan rakamlar olarak karşımızda duracak. Ama yılın ikinci yarısı farklı bir hikaye var. Yani orada tekrar daha durağan bir fiyatlama göreceğiz.
2026’YA FARKLI BİR GÖZLE BAKMAK LAZIM
Altın fiyatlarında bu agresif yükselişlerin ben devamını şahsen beklemiyorum.
Ev alacaklar, araba alacaklar, altın tarafındaki birikimlerine yönelik 2026 yılı için planlarını bence böyle yapmalı.
2026 yılının ilk yarısına kadar evet ama ikinci yarısı artık gerçek varlıklar satın almak için hamle yapacağımız bir dönem olacak.”
İslam Memiş yükselmelere doymayan gümüşle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:
Yani 2025 yılının şampiyonu gümüş bu tür yani 2025 yılında zaten iki türlü yatırımcı oldu.
Gümüş olanlar olmayanlar.
Gümüş olanlar gram tarafında %180.
Onuz tarafta %140 civarında bir getiri sağladı.
Ve şampiyon birincilikle bitirdi yılı.
Yine önümüzdeki yıllarda işte 75 dolar seviyesi.
Yine radarımızda olacak.
120 lirası seviyesine yükselişle ilgili yılın ilk yarısıyla alakalı beklentim devam ediyor.
Ama önemli olan burası.
'GÜMÜŞ BU ARA ÇOK RİSKLİ'
Bugünlerde gümüş çok yükseldiği sürü psikolojisi ile buradan gümüş almak, bana göre çok riskli.
Yani buralar çok dikkat edilmesi gereken bir süreç.
Gümüş bu süreçte üzebilir.
Gümüşe çok temkinli yaklaşıyorum.”