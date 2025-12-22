Süper Lig'de 18-19. hafta programı belli oldu

Kategoriler
Süper Lig’de 18. ve 19. haftalarda oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şu şekilde:
18. hafta
17 Ocak Cumartesi
17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
18 Ocak Pazar
14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor
17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor
17.00 Kocaelispor - Trabzonspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe
19 Ocak Pazartesi
17.00 Konyaspor - Eyüpspor
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
20.00 Beşiktaş - Kayserispor
19. hafta
23 Ocak Cuma
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
24 Ocak Cumartesi
14.30 Kayserispor - RAMS Başakşehir
17.00 Samsunspor - Kocaelispor
20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray
25 Ocak Pazar
14.30 Gaziantep FK - Konyaspor
17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği
17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Göztepe
26 Ocak Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş