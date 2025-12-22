Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Süper Lig'de 18-19. hafta programı belli oldu

Süper Lig’de 18. ve 19. haftalarda oynanacak maçların saat ve programı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig'de 18-19. hafta programı belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 16:02

Süper Lig’de 18. ve 19. haftalarda oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şu şekilde:

Süper Lig'de 18-19. hafta programı belli oldu
Süper Lig'de 18-19. hafta programı belli oldu

İŞTE OYNANACAK MAÇLAR

18. hafta
17 Ocak Cumartesi
17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

18 Ocak Pazar
14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor
17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor
17.00 Kocaelispor - Trabzonspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe

19 Ocak Pazartesi
17.00 Konyaspor - Eyüpspor
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
20.00 Beşiktaş - Kayserispor

19. hafta
23 Ocak Cuma
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

24 Ocak Cumartesi
14.30 Kayserispor - RAMS Başakşehir
17.00 Samsunspor - Kocaelispor
20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray

25 Ocak Pazar
14.30 Gaziantep FK - Konyaspor
17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği
17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Göztepe

26 Ocak Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.