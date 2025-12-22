Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Herkesi şoke eden olay! Kanalın altında dev obruk oluştu: Tekneler karaya oturdu

İngiltere'de bulunan Shropshire'daki Whitchurch'te kanalın altında devasa bir çukur açıldı. Obruk nedeniyle kanalın büyük bir kısmı kurutuldu, tekneler karaya oturdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 16:19

İngiltere'de Whitchurch'ün Chemistry bölgesinde bulunan kanalın altında dev bir oluştu. Kanalda bulunan teknelerdeki 10 kişi olay yerine hızla gelen itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Kanalın büyük bir bölümü tamamen kurutuldu ve tekneler karaya oturdu.

Obruk nedeniyle kanalın kıyıları da çöktü, tonlarca su çevredeki araziye yayıldı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Herkesi şoke eden olay! Kanalın altında dev obruk oluştu: Tekneler karaya oturdu

KANALDAN UZAK DURUN!

West Mercia Polis sözcüsü, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu, ekiplerinin bölge sakinlerine yardım ettiğini bildirdi. Ayrıca çevredeki vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Herkesi şoke eden olay! Kanalın altında dev obruk oluştu: Tekneler karaya oturdu

İtfaiye sözcüsü ise konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"İtfaiyeciler, dengesiz zemin ve hızla akan su ile zorlu koşullar altında çalıştılar; ekipler derhal yukarı ve aşağı yönde güvenlik önlemleri aldılar ve mavna tahtaları ve su kapısı sistemleri kullanarak su akışını kontrol altına almaya başladılar."

Herkesi şoke eden olay! Kanalın altında dev obruk oluştu: Tekneler karaya oturdu

"Olay yerinde Batı Mercia Polisi, Batı Midlands Ambulans Servisi (HART dahil), ve Nehir Vakfı, Çevre Ajansı, yerel yönetim acil durum planlama yetkilileri ve Ulusal Dirençlilik de dahil olmak üzere ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ."

