TGRT Haber
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Bir anda kaptı ve suyun altına sürükledi: Korkunç timsah saldırısı kan dondurdu

Endonezya'da arkadaşlarıyla beraber Inggoi Nehri'nde yüzen 10 yaşındaki çocuk, dev bir timsah saldırısında hayatını kaybetti. Dehşete düşüren olay, yerel halkın gözleri önünde gerçekleşti ve kimse müdahale edemedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
12:33
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
12:33

'da bulunan Kuzey Maluku'daki Inggoi Nehri'nde serinlemek isteyen 10 yaşındaki Affan, arkadaşlarıyla beraber suya girdi. Dev bir timsah sinsice çocuklara yaklaştı ve Affan'ı kaptığı gibi suyun altına çekti. Diğer çocuklar sudan çıkıp yardım çağırmaya çalışsa da çok geç kalmışlardı.

Affan bu korkunç saldırıyla hayatını kaybetti. Güney Halmahera Polis Şefi Hendra Gunawan, bölgenin bilinen bir timsah yuvası olduğunu söyledi. Orada sıklıkla timsahların görüldüğünü söyleyen Gunawan, ekstra önlem alarak nehirde tarama yapıldığını açıkladı.

Bir anda kaptı ve suyun altına sürükledi: Korkunç timsah saldırısı kan dondurdu

CANSIZ BEDENİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Timsah saldırısı korkusuyla yapılan aramalarda Affan'ın cansız bedeni olay yerinden birkaç metre ötede bulundu. Bir tekneyle alındı ve aileye teslim edildi.

The Sun'ın haberine göre, dev timsah ise köyün ortasındaki bir iskele yakınında görüldü ve bölgeden uzaklaştırıldı.

Bir anda kaptı ve suyun altına sürükledi: Korkunç timsah saldırısı kan dondurdu

BÖLGEDE SON DERECE BÜYÜK VE VAHŞİ TİMSAHLAR VAR

Ternate arama kurtarma ofisi başkanı Iwan Ramdani olaya ilişkin şunları söyledi:

"Arama, Basarnas lastik botları, topluluk tekneleri ve balıkçı tekneleri kullanılarak, Inggoi Nehri boyunca kıyı şeridinden deniz yüzeyine kadar taranarak gerçekleştirildi. Kurbanın vefatı ve cenazesinin ailesine teslim edilmesiyle arama kurtarma operasyonu tamamlanmış ve sona ermiştir. Olayda yer alan tüm unsurlar kendi birimlerine geri dönmüştür.”

Bir anda kaptı ve suyun altına sürükledi: Korkunç timsah saldırısı kan dondurdu

Öte yandan Endonezya takımadaları 14 farklı timsah türüne ev sahipliği yapıyor ve bölgenin ikliminde gelişen, son derece büyük ve vahşi nehir timsahlarının büyük bir popülasyonu bulunuyor.

ETİKETLER
#endonezya
#Timsah Saldırısı
#Kuzey Maluku
#Inggoi Nehri
#Affan
#Dünya
