12°
Suriye'de kritik temas! Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, Ahmed Şara ile görüşecek

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbralim Kalın, Şara ile görüşecek. Bu kritik temasta, Türkiye-Suriye ilişkiler, terör örgütleriyele mücadele olmak üzere birçok konu masaya yatırılacak.

Suriye'de kritik temas! Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, Ahmed Şara ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la birlikte, ’nin başkenti ’a gidiyor. Fidan, Güler ve Kalın, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Suriyeli yetkililerle görüşecek.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Görüşmelerde, Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık’ın birinci yıl dönümünü müteakip dönemde yapılacak ziyaret kapsamında siyasi, ekonomik ve boyutlarıyla Türkiye-Suriye ilişkilerinin son bir yıllık seyrinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi ve Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerini yakından ilgilendiren 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması sürecinin gidişatının ele alınması öngörülüyor.

DEAŞ'LA MÜCADELE

Ziyarette ayrıca, İsrail’in saldırganlığı nedeniyle Suriye’nin güneyinde beliren güvenlik riskleri üzerinde durulması beklenmektedir. Türkiye ve Suriye’nin ortak çıkarları ile Suriye’nin ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’na (DMUK) ahiren katılımı bağlamında, Suriye sahasında oluşabilecek kırılganlıktan istifade etmeye çalışan DEAŞ’ın yeniden canlanmasının önüne geçilmesine yönelik iş birliği de görüşülecek.

Görüşmenin odak noktasını oluşturacak güvenlik meselelerinin yanı sıra Suriye’nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin ele alınması ve Suriye Hükümeti’nin kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmaların değerlendirmesinin yapılması da planlanıyor.

