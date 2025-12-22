Menü Kapat
 Murat Makas

İkbal Uzuner'in mezarında saygısızlık yapanlara istenen ceza belli oldu

Fatih surlarında katil Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner'in mezarında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olayda 3 kişiye 2 yıl 8 aya kadar hapis talep edildi.

IHA
22.12.2025
22.12.2025
’te katil Semih Çelik gibi giyinip 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında 19 Kasım 2025'de tarihinde surlarda uygunsuz hareketlerde bulunan 15'er yaşındaki 3 suça sürüklenen çocuğa yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocukların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katil Semih Çelik'e benzemek amacıyla cinayetlerin işlendiği tarihte Çelik'in giydiği kıyafetlere benzer şekilde giyindikleri, önce surların bulunduğu yere gittikleri, Ö.D.'nin saçını katilinki gibi şekillendirerek sırt üstü yattığı, bu haldeyken kendilerini ve surları kayda aldıkları, videoyu da katil Çelik'in kullandığı aynı şarkıyla sosyal medyada paylaştıkları anlatıldı.

'İBADETHANE VE MEZARLIKLARA ZARAR VERME' SUÇUNU DA İŞLEDİKLERİ BELİRTİLDİ

Ö.D.'nin ağzında sigarayla alaycı tavırlar sergileyerek cinsel organını İkbal Uzuner'in mezar taşına yaklaştırdığı sırada Ö.D. ile Ö.E.E.'nin mezara su döktüklerinin aktarıldığı iddianamede, bu anlara ilişkin videoyu da sosyal medyada ‘boğuldu' şeklinde paylaştıkları, aynı zamanda bu hareketlerle ibadethane ve mezarlıklara zarar verme suçunu da işledikleri, aynı zamanda suça sürüklenen çocukların İkbal Uzuner'in onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte eylemlerde bulundukları kaydedildi.

BABA HASAN UZUNER'E HABER VERİLDİ

Baba Hasan Uzuner'in merhum kızının mezarına iş çıkışı eşiyle birlikte gittiklerinin belirtildiği iddianamede, iş arkadaşları ve merhum kızını korumak isteyen birkaç kişinin kendisine ulaşarak kızının mezarına su döküldüğü söylediği, kendisine mezarda uygunsuz hareketler yapıldığına dair video görüntüsünün olduğunun söylendiği ve olaydan bu şekilde haberdar olduğu ifade edildi.

HAREKETLERİNİN HİÇBİR ŞEKİLDE CİNSEL MAHİYETTE OLMADIĞINI SÖYLEDİĞİ AKTARILDI

Ö.D.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, olayların bu raddeye geleceğini düşünmediğini ve yaptığı hareketlerin hiçbir şekilde cinsel mahiyette olmadığını söylediği aktarıldı. Ö.E.E.'nin sadece mezarlığı sulama eylemine katıldığını, böyle bir olayla anıldığı için pişman olduğunu söylediği belirtilirken, Y.A.'nın ise olayın bu noktaya geleceğini bilseydi asla gitmeyeceğini söylediği ve böyle bir olayla anıldığı için üzgün, pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

2 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuklar Ö.D., Ö.E.E. ve Y.A.'nın ‘kişinin hatırasına hakaret', ‘suçu ve suçluyu övme' ve ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçlarından toplamda 5'er aydan 2'şer yıl 8'er aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

