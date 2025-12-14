Suriyelilerin dönüşü için plan hazır! 3 adımda hayata geçirilecek, nüfusun büyük kısmı etkilenecek

Suriyelilerin aşamalı olarak ülkelerine geri dönebilmeleri için çalışmalar başladı. İlk etapta, Türkiye’de ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi uygulaması kaldırılacak. Sonrasında ise yeni adımlar hayata geçirilecek.

ÖDEME YAPMAYAN HİZMET ALAMAYACAK

Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini hızlandırmak amacıyla ilk adımlar atılmaya başlandı. Buna göre 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle Suriyeliler ücretsiz sağlık hizmeti alamayacak. Bu kişiler sağlık hizmeti almak istediklerinde diğer tüm sigortalılar gibi SGK’ya katkı payı ödeyecek. Ödeme yapmayan hizmet alamayacak. Bu uygulamanın Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü hızlandırması bekleniyor.

Suriye’de iç savaşın sona ermesiyle düzen yeniden kurulmaya başlandı. Milyonlarca insanı vatanından eden iç savaşın ardından dönüşler yavaş da olsa başlarken bu transiti hızlandıracak adımlar da yurt dışından gelmeye başladı. BU kapsamda Avrupa ülkeleri yeni yönetimin iş başı yapmasıyla Suriyelilerin geçici koruma statüsünü bir günde kaldırdı.

Suriye’deki devrim ilk yılını doldururken, Türkiye yaklaşık 15 yıldır misafir ettiği Suriyelilerin dönüşü için ilk adımlar atılmaya başlanıyor. Ülkede hayatın yavaş yavaş normale döndüğünün görülmesiyle Türkiye’de önümüzdeki dönem Suriyeliler için geçici koruma statüsü kaldırılacak.

Koruma statüsünün Avrupa’daki gibi bir günde kaldırılmasına ilişkin talepler güvenlik bürokrasisi tarafından iletilmiş, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna müsaade etmemişti.

Bir yandan Türkiye’de çalışanların iş gücüne olan katkısı, diğer yandan burada okula devam eden çocukların eğitimi gibi konular Suriyelilerin bir anda gidişine sıcak bakılmamasında etkili oldu. Ancak aradan geçen yaklaşık bir yıllık süre uygulamanın hayata geçirilmesinin zamanının geldiğini düşündürmeye başladı.

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ KALDIRILINCA NE OLACAK?

Avrupa’da yaklaşık bir yıl önce kaldırılan, Türkiye’de ise kısa süre içinde kaldırılması planlanan geçici koruma statüsü, ikamet izninin kolay alınmasını sağlıyordu. Kaldırıldığı andan itibaren Suriyelilerin ikamet izni alması zorlaşacak. Kişinin izin alması için bir evinin veya kira sözleşmesinin olması, işinin bulunması, sağlık sigortası, bankada parası' gibi belli koşulları karşılaması gerekecek. Aynı zamanda kaldığı evin yaşamaya uygun olup olmadığına bakılacak.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini hızlandıracak üçüncü aşamada ise parasal destek bulunuyor. Ancak bu para Türkiye’nin bütçesinden çıkmayacak. Birleşmiş Milletler’in bu alan için oluşturduğu fondan karşılanacak maddi desteğin miktarı ise o dönemin koşullarına göre belirlenecek.

DÖNEN SAYISI BELLİ OLDU!

Aralık ayının ilk haftası itibariyle Esed rejiminden kaçarak Türkiye’ye gelen 600 bin Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığı tespit edildi.