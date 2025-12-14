Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Editor
Editor
 Ümit Buget

Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! MHP'nin hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kapsamında MHP tarafından hazırlanan 120 sayfalık 'Terörsüz Türkiye' raporunun detayları belli oldu. İşte o rapordan sürece ilişkin çok önemli detaylar...

Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! MHP'nin hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı
Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında hazırladığı 'Terörsüz ' raporunun detayları belli oldu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 'nin sunduğu 120 sayfalık raporda net mesajlar verildi. Terörün tasfiyesi için silah bırakma, adli teslim ve önerildi.

Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! MHP'nin hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı

3 AŞAMALI ÖZEL DÜZENLEME

120 sayfalık raporda, örgütünün tasfiyesi ve örgüt üyelerinin yeniden topluma kazandırılması için 3 aşamalı özel bir düzenleme yapılması gerektiği kaydedildi.

3 aşamayı ise "Silahların tam olarak bırakılması, örgüt mensuplarının resmi işlem sebebiyle adli mercilere teslim olması ve rehabilitasyon süreci" oluşturdu.

ÖRGÜTÜN TÜM MENSUPLARI BU SÜRECE KATILMALI

Raporda, örgütün sadece Türkiye'de bulunan mensuplarından değil yurtdışında ve kontrolünde bulunan diğer örgütsel yapılara mensup kişilerin de bu sürece tam olarak katılmalarının şart olduğu vurgulandı.

Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! MHP'nin hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı

'SUÇA KARIŞMAMIŞ KİŞİLER' DETAYI

Raporda "Güvenlik güçlerine teslim olup 'örgütten ayrılıyorum' diyen ve hiçbir suç eylemine iştirak etmemiş örgüt mensupları cezasızlıkla karşılanır" denildi.

ETKİN PİŞMANLIK ŞARTLARI

Etkin pişmanlıktan yararlanan kişinin, toplumla uyum sorunları yaşanmaması için, 1 yıl süreyle denetimli serbestliğe tabi tutulacağı ve gerekirse bu sürenin 3 yıla kadar uzatılabileceğinin de kanunda belirtildiği yazılan raporda, "Yani, teslim olan örgüt mensubu serbest bırakılsa bile (ilk yıl -en fazla 3 yıla kadar) denetim altında tutulur" denildi.

Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! MHP'nin hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı

YASAL DÜZENLEME İÇİN HANGİ ŞARTLAR OLUŞMALI?

Raporda, yasal düzenlemeler için de "Sahadaki durumun (silahların tam olarak teslim ve imha edilmesi) devletin emniyet güçleri tarafından tespit edilmesi ve bu tespitlere binaen teslim olan örgüt elemanı sayısı dikkate alınarak örgütün fiili varlığının sona erdiğinin ilan edilmesi gerekir" denildi.

#Türkiye
#terörle mücadele
#mhp
#terör
#rehabilitasyon
#Siyasi Rapor
#Politika
