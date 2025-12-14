Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! MHP'nin hazırladığı raporun detayları ortaya çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında hazırladığı 'Terörsüz Türkiye' raporunun detayları belli oldu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; MHP'nin sunduğu 120 sayfalık raporda net mesajlar verildi. Terörün tasfiyesi için silah bırakma, adli teslim ve rehabilitasyon önerildi.

3 AŞAMALI ÖZEL DÜZENLEME

120 sayfalık raporda, terör örgütünün tasfiyesi ve örgüt üyelerinin yeniden topluma kazandırılması için 3 aşamalı özel bir düzenleme yapılması gerektiği kaydedildi.

3 aşamayı ise "Silahların tam olarak bırakılması, örgüt mensuplarının resmi işlem sebebiyle adli mercilere teslim olması ve rehabilitasyon süreci" oluşturdu.

ÖRGÜTÜN TÜM MENSUPLARI BU SÜRECE KATILMALI

Raporda, örgütün sadece Türkiye'de bulunan mensuplarından değil yurtdışında ve kontrolünde bulunan diğer örgütsel yapılara mensup kişilerin de bu sürece tam olarak katılmalarının şart olduğu vurgulandı.

'SUÇA KARIŞMAMIŞ KİŞİLER' DETAYI

Raporda "Güvenlik güçlerine teslim olup 'örgütten ayrılıyorum' diyen ve hiçbir suç eylemine iştirak etmemiş örgüt mensupları cezasızlıkla karşılanır" denildi.

ETKİN PİŞMANLIK ŞARTLARI

Etkin pişmanlıktan yararlanan kişinin, toplumla uyum sorunları yaşanmaması için, 1 yıl süreyle denetimli serbestliğe tabi tutulacağı ve gerekirse bu sürenin 3 yıla kadar uzatılabileceğinin de kanunda belirtildiği yazılan raporda, "Yani, teslim olan örgüt mensubu serbest bırakılsa bile (ilk yıl -en fazla 3 yıla kadar) denetim altında tutulur" denildi.

YASAL DÜZENLEME İÇİN HANGİ ŞARTLAR OLUŞMALI?

Raporda, yasal düzenlemeler için de "Sahadaki durumun (silahların tam olarak teslim ve imha edilmesi) devletin emniyet güçleri tarafından tespit edilmesi ve bu tespitlere binaen teslim olan örgüt elemanı sayısı dikkate alınarak örgütün fiili varlığının sona erdiğinin ilan edilmesi gerekir" denildi.