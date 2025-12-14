Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Filiz Eryılmaz, geçen seneki hesaplamayla net rakam verdi

GERÇEKLEŞEN ENFLASYON DETAYI

Biz eğer gerçekleşen enflasyona göre bir zam belirlersek biz bu enflasyonun belini kıramayız. Neden? Çünkü şöyle bir savunuyla geliyorlar. Ücretler önemli bir enflasyon kaynağı diyorlar.



Böyle bakıyor diyor ki gerçekleşene göre değil beklenene göre yapalım. Onun üzerine de biraz refah payı koyalım.



