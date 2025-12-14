Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Filiz Eryılmaz, geçen seneki hesaplamayla net rakam verdi

Kategoriler
Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, gözler ocak ayında netleşecek rakama çevrildi. TGRT Haber canlı yayınına katılan ekonomist Filiz Eryılmaz, geçen yıl uygulanan formülün bu yıl da devam edeceğini belirterek net bir hesap paylaştı. Ekonomi yönetiminin “gerçekleşen enflasyon” yerine “beklenen enflasyon” yaklaşımını sürdürdüğünü vurgulayan Eryılmaz, bu çerçevede zam oranı için masadaki en güçlü orana işaret etti!
İşte Filiz Eryılmaz'ın öngörülerinden öne çıkanlar:
‘AYNI HESAPLAMA TEKNİĞİNİN DEVAMINI BEKLİYORUM’
“Geçen seneki baz senaryonun devamını bekliyorum. Hatta bu yıl belki de geçen seneden çok daha güçlü bir şekilde bu senaryoya sahip çıkılacaktır diye düşünüyorum. Nedir o senaryo?
GERÇEKLEŞEN ENFLASYON DETAYI
Biz eğer gerçekleşen enflasyona göre bir zam belirlersek biz bu enflasyonun belini kıramayız. Neden? Çünkü şöyle bir savunuyla geliyorlar. Ücretler önemli bir enflasyon kaynağı diyorlar.
Böyle bakıyor diyor ki gerçekleşene göre değil beklenene göre yapalım. Onun üzerine de biraz refah payı koyalım.
GEÇEN SENEKİ HESAPLAMA YOL GÖSTERİCİ
Geçen sene böyle oldu. Bakın geçen sene %30 asgari ücret.
Evet %21'di. Merkez Bankası'nın hedefi. Bunun üzerine 9 puan kondu. Ekonomi yönetimi böyle sundu bunu.
Dendi ki beklenenin üzerine sosyal refah payı koyduk ve biz bunu %30 olarak belirledik.
YÜZDE 25 ÖNE ÇIKIYOR
Bu seneki hedef kaç? %16. Onun üzerine de yine yaklaşık 9 puan tıpkı geçen sene olduğu gibi tam da %25'e denk geliyor.
Onun için bu senaryo devam ettirilecek. Neden?
2026’DA KEMER SIKILACAK
Çünkü şunu çok net görüyoruz. Hem OVP'de hem Merkez Bankası'nın duruşunda 2026'da yeniden kemerler sıkılacak.
Dolayısıyla üstü kapalı yani yan etkilerini biliyoruz görüyoruz ama bunları görmek zorundayız. Başka çare başka türlü bu enflasyonun belini kıramayız. Anlayışı devam edecektir.
23 İHTİMALİ DE VAR
Bu nedenle de ben maksimum Ve olacak oranın da yüksek ihtimali %25, minimum da %23 olacak kanaatindeyim.
%25'in daha üstünde, kesinlikle ve kesinlikle.
Olması gerekir, kesinlikle. Olması gereken bu değildir.
Ama bunun üzerinde bir zam olacağını düşünmüyorum
Umarım yanılırım.
Yanılmayı bu konuda çok isterim.
Biz yanılalım.
Ama ben beklemiyorum %25'in üzerinde.”
İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirdi.
İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.
İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK'TA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır."