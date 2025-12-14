Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Trump'ın önayak olup barıştırdığı Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi

Tayland ve Kamboçya sınırında yaklaşık 1 haftadır devam eden çatışmalar devam ediyor. Kamboçya sınırındaki birçok bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Artık 19.00 ile 05.00 saatleri arasında halk sokakta kalamayacak. İki ülkenin sınır eyaletlerinde yaşayan 700 binden fazla kişi ise tahliye edildi. Can kaybı ise her geçen gün daha da artıyor.

ABD Başkanı 'ın önayak olduğu rafa kalktı. ile arasında pazartesi gününden bu yana devam eden sınır çatışmaları bölgede binlerce insanın yerinden edilmesine yol açtı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Tayland'ın Trat eyaletine bağlı Khlong Yai, Bo Rai, Laem Ngop, Khao Saming ve Mueang Trat bölgelerinde Kamboçya ile yaşanan çatışmalardan dolayı yerel saatle 19.00 ile 05.00 saatleri arasında ilan edildi. 1914 Sıkıyönetim Yasası kapsamında yayınlanan duyuruda, komutanlık bu önlemlerin istikrarı, güvenliği ve kamu emniyetini sağlamayı; ayrıca Tayland vatandaşlarının yaşamlarını ve mallarını, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü dış tehditlere karşı korumayı amaçladığı bildirildi. Acil gerekliliği olan kişilerin, askeri veya polis yetkililerinden ya da yerel idari yetkililerden izin almaları gerektiği aktarıldı. Komutanlık açıklamasında, sokağa çıkma yasağının, yeni bir duyuruya kadar yürürlükte kalacağı vurgulandı.

TAYLAND: KAMBOÇYA DÜŞMANLIĞI DURDURMALI

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümamiral Surasant Kongsiri başkent Bangkok'ta düzenlediği basın toplantısında, "Genel olarak, çatışmalar sürekli olarak yaşanıyor. Tayland'ın diplomatik bir çözüme açık, ancak müzakere edebilmemiz için Kamboçya'nın önce düşmanlığı durdurması gerekiyor" dedi.

Tayland ordusu dün Kamboçya'nın bölgeye ağır silahlar ve diğer ekipmanları sevk etmek için kullandığı bir köprüyü imha ettiklerini ve Kamboçya'nın kıyıdaki Koh Kong eyaletinde önceden konuşlandırılmış topçu birliklerini hedef alan bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Kamboçya ise Tayland'ı sivil altyapıyı vurmakla suçlamıştı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Tayland makamları, çatışmalarda şu ana kadar en az 15 asker ve 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 190 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu. Kamboçya yönetimi ise 11 sivilin hayatını kaybettiğini ve 76 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Çatışmaların patlak verdiği pazartesi gününden bu yana iki ülkenin sınır eyaletlerinde yaşayan 700 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedilmişti.

TRUMP ATEŞKESİ SAĞLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü yaptığı açıklamada, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile telefon görüşmesi yaptığını belirtmiş ve "Her iki taraf da bu akşam itibarıyla tüm çatışmaları durdurmayı, benim ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in yardımıyla aralarında imzalanan orijinal barış anlaşmasına geri dönmeyi kabul ettiler" demişti.

TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDA NELER OLUYOR?

Tayland ile Kamboçya birlikleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında yaşanan egemenlik tartışmaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında sınır hattındaki bazı bölgelerin kontrolünden dolayı devam eden gerilim, 28 Mayıs 2025'te Kamboçya'nın sınır hattındaki askeri devriyesi sırasında yaşanan bir olayla tırmanmıştı.

Tartışmalı Chong Bok bölgesinde, Kamboçya askerleri devriye yaparken Tayland tarafıyla yakın temasa geçmiş ve taraflar arasında kısa bir çatışma çıkmıştı. Bu çatışmada bir Kamboçyalı asker hayatını kaybetmiş, taraflar olayın nasıl başladığı konusunda farklı açıklamalar yapmıştı. Temmuz ayında beş gün süren yoğun çatışmalarda, hem askerler hem siviller yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmış ve sınırın her iki tarafında yüz binlerce sivil evlerinden edilmişti. Ekim ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı bir zirveyle resmi olarak ateşkes için anlaşma sağlanmıştı.

Kasım ayında ise Tayland hükümeti, sınır hattında yaşanan bir mayın patlaması sonucu devriye gezen askerlerin yaralanması nedeniyle ateşkes anlaşmasını askıya aldıklarını duyurmuştu.

Son olarak 8 Aralık'ta Tayland Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, sabah saatlerinde Kamboçyalı birliklerin Tayland mevzilerine yönelik yeniden ve rastgele ateş açtığı, saldırılarda bir Tayland askerinin hayatını kaybettiği, 8 askerin ise yaralandığı bildirilmişti. Açıklamada, sınır hattındaki sivillerin tahliyesi için çalışmaların başlatıldığı ve Tayland hava birliklerinin F-16 savaş uçaklarıyla Kamboçya'ya ait askeri hedeflere yönelik karşı operasyon düzenlediği aktarılmıştı.

