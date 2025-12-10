Menü Kapat
Dünya
Tayland ve Kamboçya arasında sular durulmadı: Can kaybı artıyor, yüz binlerce sivil tahliye edildi

Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar durulmadı. Can kaybı 14'e yükseldi. Sınır bölgesinde bulunan 500 bin kişi tahliye edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise çatışmaları bir telefonla durdurabileceğini söyledi. Tayland ise ateşkesin mümkün olmadığını öne sürdü.

ve arasında günlerdir süren çatışmalarda can kaybı yükseldi. Kamboçya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pazartesi gününden bu yana devam eden çatışmalarda 9 sivilin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Tayland cephesinde ise çatışmalarda 5 askerin yaşamını yitirdiği, 68 askerin yaralandığı açıklandı.

Taraflar karşılıklı suçlamalarını sürdürürken, sınır bölgelerinde gerekçesiyle tahliye edilen sivillerin sayısının 500 bini aştığı belirtildi. Çatışmaların üçüncü gününde Tayland ordusu, Kamboçya topraklarına yönelik F-16 uçaklarıyla hava saldırılarını sürdürüyor.

Tayland ve Kamboçya arasında sular durulmadı: Can kaybı artıyor, yüz binlerce sivil tahliye edildi

ROKETATARLARLA YERLEŞİM YERLERİ HEDEF ALINDI

Tayland hükümeti tarafından yapılan açıklamada, dün Kamboçya güçlerinin sivil alanları hedef aldığı iddia edildi. Açıklamada, Kamboçyalı askerlerin BM-21 tipi çok namlulu roketatar araçlarıyla evlere, okullara ve yerleşim bölgelerine rastgele ateş açtığı savunularak, bu saldırıların uluslararası hukuk ve sivillerin korunmasına ilişkin temel savaş ilkelerine aykırı olduğu ifade edildi. Tayland ordusunun halkın güvenliğini sağlamak ve ülkenin egemenliğini korumak amacıyla tüm imkanları devreye sokacağı vurgulandı.

Tayland ve Kamboçya arasında sular durulmadı: Can kaybı artıyor, yüz binlerce sivil tahliye edildi

''MEŞRU MÜDAFAA İÇİN HAZIRIZ''

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri de çatışmalara ilişkin bugün düzenlenen basın toplantısında, Tayland ordusunun insancıl temel ilkeler doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Kongsiri, Tayland'ın saldırı başlatmayacağını ancak meşru müdafaa için hazır olduğunu, tüm askeri faaliyetlerin uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü ve sivillerin güvenliğinin en yüksek öncelik olduğunu ifade etti.

Tayland ve Kamboçya arasında sular durulmadı: Can kaybı artıyor, yüz binlerce sivil tahliye edildi

Öte yandan Tayland ordusu, Kamboçya hedeflerine yönelik hava operasyonlarını sürdürdü. Bugün sabah saatlerinde sınır bölgesinde görülen F-16 tipi savaş uçaklarının Kamboçya tarafındaki askeri hedefleri bombaladığı bildirildi.

Tayland ve Kamboçya arasında sular durulmadı: Can kaybı artıyor, yüz binlerce sivil tahliye edildi

ORDUYA TAM YETKİ!

Sınır bölgelerinde hareketlilik sürerken, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayland'ın tutumu aynıdır. yok" ifadelerini kullandı. Başbakan Charnvirakul, daha önceki açıklamalarında Kamboçya ile diyalog yollarının kapandığını ve Tayland Kraliyet Ordusu'na ülke egemenliğini koruması amacıyla "tam yetki" verdiğini ifade etmişti.

Tayland ve Kamboçya arasında sular durulmadı: Can kaybı artıyor, yüz binlerce sivil tahliye edildi

''KAMBOÇYALI ASKERLER SERBEST BIRAKILSIN''

Sınır hattındaki çatışmalar devam ederken, Kamboçya hükümeti Tayland tarafından tutulan 18 Kamboçyalı askerin serbest bırakılması çağrısını yineledi. Phnom Penh yönetimi, söz konusu askerlerin 134 gündür Tayland askeri gözetimi altında tutulduğunu belirterek, askerlerin derhal serbest bırakılarak ailelerine güvenli şekilde teslim edilmesini talep etti. Açıklamada, Kamboçya hükümetinin esir askerlerin iadesi için tüm diplomatik ve hukuki yollara başvuracağı bildirildi.

Tayland ve Kamboçya arasında sular durulmadı: Can kaybı artıyor, yüz binlerce sivil tahliye edildi

TRUMP: BİR TELEFONLA ÇATIŞMALARI DURDURURUM

Çatışmaların tırmanmasının ardından diplomatik temaslar da hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Tayland ve Kamboçya liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, çatışmaların durdurulması için devreye gireceğini söyledi. ABD'nin Pennsylvania eyaletinde düzenlenen bir mitingde konuşan Trump, "Bir telefonla bu çatışmayı durdurabilirim. İki güçlü ülke olan Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmayı bir telefon görüşmesiyle durdurabilecek başka kim var?" ifadelerini kullandı.

Tayland ve Kamboçya arasında sular durulmadı: Can kaybı artıyor, yüz binlerce sivil tahliye edildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise dün yaptığı basın açıklamasında, taraflara derhal çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunarak, 26 Ekim'de imzalanan ateşkes maddelerine bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDA NELER OLUYOR?

Tayland ile Kamboçya birlikleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında yaşanan egemenlik tartışmaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında son olarak temmuz ayında tırmanan gerilim 5 gün süren şiddetli çatışmalara dönüşmüş, karşılıklı saldırılarda iki taraftan toplam en az 48 kişi hayatını kaybederken, olaylardan 300 binden fazla sivil vatandaşın etkilendiği açıklanmıştı.

Tayland ve Kamboçya arasında sular durulmadı: Can kaybı artıyor, yüz binlerce sivil tahliye edildi

Çatışmaların ardından iki ülkenin başbakanları temmuz ayında Malezya'da düzenlenen ASEAN Zirvesi kapsamında bir araya gelmiş, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla ateşkes anlaşması imzalamıştı. Ancak ateşkesin ardından sınır hattında görev yapan Tayland askerlerinin birçok kez kara mayınlarına basarak yaralanması ve Bangkok yönetiminin söz konusu mayınlardan Kamboçya'yı sorumlu tutması üzerine, Tayland geçtiğimiz ay ateşkes anlaşmasının uygulanmasını askıya aldığını duyurmuştu.

