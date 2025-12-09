Menü Kapat
11°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Trump'ın barıştırdığı Tayland ve Kamboçya yeniden çatışmaya başladı: Uyarı gecikmedi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın barıştırdığı ülkeler yeniden çatışmaya başladı. Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimi çatışmaya dönüştü. Trump, 'taahhütlere uyun' uyarısında bulundu.

09.12.2025
09.12.2025
saat ikonu 09:15

Başkanı 'ın katıldığı törende imzalayan ve arasında ipler yeniden gerildi. İki ülke arasındaki çatışmalar geri döndü, ateşkes rafa kalktı.

Trump'ın barıştırdığı Tayland ve Kamboçya yeniden çatışmaya başladı: Uyarı gecikmedi!

ABD'li üst düzey bir yetkilinin açıklamasına göre Trump, çatışmaların yeniden başlamasına tepkili. Yetkili açıklamasında "Başkan Trump, şiddetin sürekli olarak durdurulmasında kararlı ve Kamboçya ve Tayland hükümetlerinin, çatışmayı sona erdirme taahhütlerini tam yerine getirmelerini bekliyor." dedi.

Trump'ın barıştırdığı Tayland ve Kamboçya yeniden çatışmaya başladı: Uyarı gecikmedi!

F-16'LARLA HAVA SALDIRILARI

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken, çatışmaların dün sabah yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtmişti.

Suvaree, çatışmada 1 Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını ifade etmişti. Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Tayland ordusunun F-16'larla hava saldırıları başlattığı bildirilmişti.

Trump'ın barıştırdığı Tayland ve Kamboçya yeniden çatışmaya başladı: Uyarı gecikmedi!

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savunmuştu.

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, çatışmalarda 4 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiğini, 9'unun ise yaralandığını belirtmişti.

Trump'ın barıştırdığı Tayland ve Kamboçya yeniden çatışmaya başladı: Uyarı gecikmedi!

İKİ ÜLKE BİRBİRİNİ SUÇLADI

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, dün sabah başlayan çatışmalara yönelik açıklamasında, hükümet görevlilerinin halkı ve ülkenin egemenliğini korumak için çalıştığını belirtmişti.

Manet, "Tüm bakanlıklardan, kurumlardan, yetkililerden, silahlı kuvvetlerden ve Kamboçya vatandaşlarından, bu zor dönemde, ulusun ve vatanın davası için birleşmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın barıştırdığı Tayland ve Kamboçya yeniden çatışmaya başladı: Uyarı gecikmedi!

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise ülkeyi savunmak ve kamu güvenliğini sağlamak için gerekli görüldüğü takdirde askeri operasyonların devam edeceğini bildirmişti.

Ülkesinin "şiddet" istemediğini savunan Charnvirakul, "Tayland'ın hiçbir zaman bir savaş veya işgal başlatmadığını, ancak egemenliğinin ihlal edilmesini asla tolere etmeyeceğini tekrarlamak isterim." demişti.

TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDA NELER OLUYOR?

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Trump'ın barıştırdığı Tayland ve Kamboçya yeniden çatışmaya başladı: Uyarı gecikmedi!

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında, temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.

ETİKETLER
#donald trump
#abd
#tayland
#kamboçya
#çatışma
#barış anlaşması
#Sınır Çatışması
#Dünya
