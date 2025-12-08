Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalar yeniden başladı: F-16'lar havalandı, ölü ve yaralılar var

Tayland ve Kamboçya arasındaki ateşkes resmi olarak rafa kalkmasa da çatışmalar yeniden başladı. İki ülke de birbirini sorumlu tuttu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalar yeniden başladı: F-16'lar havalandı, ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 10:09

ve , ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken çatışmalar yeniden başladı. İki ülke de çatışmaların yeniden başlaması konusunda birbirine suç attı.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan yerel saatle 05.00 sularında Chong An Ma bölgesinde "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtti.

Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalar yeniden başladı: F-16'lar havalandı, ölü ve yaralılar var

Winthai, çatışmada 1 Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını ifade etti.

Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalar yeniden başladı: F-16'lar havalandı, ölü ve yaralılar var

F-16'LAR HAVALANDI

Ordu yetkilileri, çatışmalar nedeniyle Kamboçya sınırına yakın bölgelerden 385 bini aşkın Taylandlının tahliye edildiğini açıkladı. Tayland basınındaki haberlerde, Kamboçya'dan roketler ateşlendiği, dronların havalandığı ve silahlı saldırılar olduğu savunuldu.

Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalar yeniden başladı: F-16'lar havalandı, ölü ve yaralılar var

Kamboçya merkezli Khmer Times'ın haberine göre de Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayland ordusunun F-16'larla hava saldırıları başlattığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savundu.

Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalar yeniden başladı: F-16'lar havalandı, ölü ve yaralılar var

ZEHİRLİ GAZLARLA SALDIRI

Socheata, bir süre sonra Tayland tarafının bazı bölgelerde tanklar ve zehirli gazlar kullanarak saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek, sınırdaki durumu yüksek teyakkuzda takip ettiklerini aktardı.

Tayland tarafının Kamboçya hakkında "yanlış bilgi yaydığını" ileri süren Socheata, saldırılarda birçok sivilin yaralandığını ve bölge sakinlerinin tahliye edilmesi için çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

Socheata, Kamboçya'dan saldırılara karşılık vermediklerini, daha önce varılan barış anlaşmasına saygı duyulduğunu vurguladı.

Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalar yeniden başladı: F-16'lar havalandı, ölü ve yaralılar var

MALEZYA 'DERİN ENDİŞE' İÇİNDE

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmadan "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Enver, yeniden başlayan çatışmaların, gerilimi azaltmaya yönelik çalışmaları bozma riskine yol açtığının altını çizdi.

Enver, Tayland ve Kamboçya'nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin () önemli üyeleri olduğunu vurgulayarak, taraflara "son derece ihtiyatlı olmaları, iletişim kanallarını açık tutmaları" çağrısında bulundu.

Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalar yeniden başladı: F-16'lar havalandı, ölü ve yaralılar var

Malezya'nın sükuneti yeniden sağlamak ve gelecekteki olaylardan kaçınmak için destek vermeye hazır olduğunu belirten Enver, bölgede süregelen anlaşmazlıkların çatışma döngüsüne girmesinin kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Enver, "Acil öncelik, çatışmanın durdurulması, sivillerin korunması ve ASEAN'ın bağlı olduğu, uluslararası hukuk ve komşuluk ruhuyla desteklenen diplomatik yola geri dönülmesidir." ifadesini kullandı.

TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDA NELER OLUYOR?

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ve Kamboçya arasında çatışmalar yeniden başladı: F-16'lar havalandı, ölü ve yaralılar var

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında, temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.

ETİKETLER
#tayland
#kamboçya
#asean
#barış anlaşması
#Sınır Çatışması
#Ateşkese
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.