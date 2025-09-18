Menü Kapat
23°
Dünya
Tayland-Kamboçya sınırında tansiyon yeniden yükseldi! Taş ve sapanlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Kamboçya ve Tayland sınırına yakın bir bölgede tansiyon yükseldi. Tayland'ın sınır bölgesine çit çekmesi üzerine Kamboçyalı protestocular Tayland güvenlik güçleriyle çatıştı.

’ın Sa Kaeo eyaletindeki Ban Nong Ya Kaew köyü ile ’da yer alan Bantheay Meanchey eyaletine bağlı Prey Chan köyü arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde, Kamboçyalı protestocular ile Taylandlı güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Tayland tarafının geçen ay sınır bölgesine çit çekmesi üzerine düzenlenen protestoda gerginlik tırmandı. Tayland güvenlik güçleri, Kamboçyalı sivillere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Tayland-Kamboçya sınırında tansiyon yeniden yükseldi! Taş ve sapanlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

SINIR İHLALİ İDDİASI

Olaylara ilişkin açıklama yapan Kamboçya hükümet yetkilisi Neth Pheaktra, en az 23 Kamboçyalı sivilin yaralandığı belirtilerek, Taylandlı görevlilerin sınırı ihlal ettiğini ileri sürdü ve yapılan müdahaleyi eleştirdi.

Pheaktra, güvenlik güçlerinin Kamboçyalı sivillere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombasıyla müdahale ettiğini aktardı.

Tayland-Kamboçya sınırında tansiyon yeniden yükseldi! Taş ve sapanlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

TAŞ VE SAPANLAR HAVADA UÇUŞTU

Tayland Ordusu tarafından yapılan açıklamada ise yaklaşık 200 Kamboçyalı protestocunun sınır bölgesine çekilen güvenlik bariyerlerini kaldırdığı, taş ve sapanla saldırarak bazı Taylandlı görevlileri yaraladığı savunuldu.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanımının, olayların daha da büyümesini engellemek ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Tayland-Kamboçya sınırında tansiyon yeniden yükseldi! Taş ve sapanlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

SULH SAĞLANMIŞTI

Tayland ile Kamboçya arasında 817 kilometrelik kara sınırının bazı noktalarında yüzyılı aşkın süredir toprak anlaşmazlıkları yaşanıyor. Son olarak Temmuz ayında başlayan gerginlikler, her iki taraftan da toplam 48 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli çatışmalara dönüşmüş ve yüz binlerce sivil geçici olarak evlerinden tahliye edilmişti.

Tarafların 28 Temmuz’da Malezya arabuluculuğunda vardığı ateşkesle çatışmalar sona ermiş ve sınır hattında bir süredir sakinlik sağlanmıştı. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından sınırda yeniden silahların patlaması ve sınır bölgelerde sivil eylemlerin artması, iki ülke arasındaki hassas dengelerin korunmasını zorlaştırıyor.

