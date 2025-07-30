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 | Berkay Alptekin

Sınır geriliminde sular durulmuyor! Tayland, Kamboçya'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı

İki sınır komşusu Tayland ile Kamboçya arasında son günlerde süregelen çatışmalar yerini ateşkese bıraktı. Tayland ise Kamboçya'nın gece boyunca sınır bölgesinde ateş açarak ateşkesi ihlal ettiğini ileri sürdü.

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Sınır geriliminde sular durulmuyor! Tayland, Kamboçya'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:29

Asya ülkeleri ve arasında son zamanlar sınır hattında yükselen gerilim yerini ateşkese bırakmıştı. Ancak varılan ateşkese rağmen iki ülke arasındaki gerginliğin hala devam ettiği görülüyor.

Tayland basınında çıkan haberlere göre, Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınır hattında saldırılar düzenlemekle suçladı.

Bakanlık, "Bu, anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı. Öte yandan, Kamboçya Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetti.

Bakanlık, iddiaların temelsiz olduğunu, Kamboçya'nın iki ülke liderleri arasında varılan ateşkes anlaşmasını titizlikle uygulandığını kaydetti.

Sınır geriliminde sular durulmuyor! Tayland, Kamboçya'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından taraflar "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

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ETİKETLER
#tayland
#kamboçya
#ateşkes
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#Sınır Gerilimi
#Toprak Anlaşmazlığı
#Güneydoğu Asya
#Dünya
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