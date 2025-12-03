Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
14°
Dünya
Avrupa'dan Rusya'ya karşı yeni enerji hamlesi: 2027'ye kadar Rus gazına tam yasak

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi, Rusya için yeni kararını verdi. 2027 sonbaharına kadar Avrupa Birliği'ne yapılan tüm Rus gazı ithalatlarını yasaklamak için bir anlaşmaya varıldı.

Avrupa'dan Rusya'ya karşı yeni enerji hamlesi: 2027'ye kadar Rus gazına tam yasak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 10:45

'ya yönelik için yeni enerji hamlesinde anlaşmaya vardı. Avrupa Parlamentosu (AP) ve üyesi devletler, çarşamba günü erken saatlerde 2027 sonbaharına kadar Avrupa Birliği'ne yapılan tüm Rus gazı ithalatlarını yasaklamak için bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Avrupa'dan Rusya'ya karşı yeni enerji hamlesi: 2027'ye kadar Rus gazına tam yasak

AMAÇ RUS ENERJİ BAĞIMLILIĞINI SONA ERDİRMEK

Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Bugün, Konsey Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri, Rus doğal gazı ithalatının aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin düzenleme üzerinde geçici bir anlaşmaya vardı. Bu adım, Rusya'nın gaz tedarikini silah haline getirmesinin ardından Avrupa enerji piyasası üzerinde önemli etkileri olan Rus enerji bağımlılığını sona erdirmeyi amaçlıyor" denildi.

NİHAİ ONAY BEKLENİYOR

Uzun vadeli sözleşmelere yönelik yasak, boru hatlarıyla teslim edilen gaz için en geç 1 Kasım 2027'den ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak. Kısa vadeli sözleşmeler için yasak ise LNG için 25 Nisan 2026'dan ve boru hattı gazı için 17 Haziran 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Avrupa'dan Rusya'ya karşı yeni enerji hamlesi: 2027'ye kadar Rus gazına tam yasak

Sunulan zaman çizelgesinin uygulanması için AP ve konseye üye devletlerin nihai onayı gerekiyor.

#avrupa birliği
#rusya
#Avrupa Parlamentosu
#yaptırımlar
#Gaz Ithalatı
#Enerji Bağımlılığı
#Dünya
