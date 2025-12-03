32 yıllık sağlıkçıdan Oscar'lık yaralının annesi rolü: Basına dahi saldırdı

Eskişehir'de yapılan tatbikatı izleyenler gerçek sandı. 26 personelin 9 araçla senaryo gereği kazada sıkışan ağır yaralılara müdahale edilmesi üzerine yapılan tatbikatta 32 yıldır sağlıkçı olduğu öğrenilen UMKE eğitmeni Fazilaet Çam'ın performansı şapka çıkarttırdı. Tatbikatta kızı araçta ağır yaralı olan anneyi oldukça gerçekçi canlandırıp, çekim yapan kameralara da saldıran 32 yıllık sağlıkçı Çam, "Gittiğimiz vakalarda çok daha acı olaylar ve ölümcül, oradaki yaralı yakınlarımızın acısını burada hayali olarak göstermeye çalıştık. Aslında duygularımı da kattım" dedi.